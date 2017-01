Despiden a guionista de NBC por tuit sobre uno de los hijos de Donald Trump

La guionista del programa estadounidense Saturday Night Live (SNL), Katie Rich, fue retirada de los créditos del programa este fin de semana tras publicar un ofensivo mensaje contra el hijo menor de Donald Trump, Barron William Trump de 10 años.

Katie Rich no midió las consecuencias de sus palabras al publicar un polémico mensaje en su cuenta de Twitter en donde escribió que “Barron será el primer tirado de escuela en casa”.

Mensaje que provocó un gran repudio en redes sociales, debido a que atacó al niño de sólo 10 años, lo que le costó no sólo su cuenta de twitter, en la que actualmente sólo se lee una disculpa por sus palabras, sino que su empleo en el programa de NBC.

Este lunes Rich publicó en sus redes una disculpa directa para el joven y las personas que se ofendieron con su mensaje: “Pido perdón sinceramente por el insensible tuit. Lamento profundamente mis acciones y mis palabras ofensivas. Fue inexcusable y lo siento mucho”. Fuente: Agencia México

I sincerely apologize for the insensitive tweet. I deeply regret my actions & offensive words. It was inexcusable & I'm so sorry.

— Katie Rich (@katiemaryrich) January 23, 2017