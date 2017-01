Gobierno de Colombia defenderá derechos laborales de las mujeres

Bogotá, 21 Ene (Notimex).- La ministra de Trabajo de Colombia, Clara López, advirtió a los empleadores que no permitirá “ningún tipo de discriminación laboral en contra de las mujeres”.

Dichas declaraciones se producen luego de que el gobierno colombiano aprobó el pasado 4 de enero una ley que aumenta el periodo de la licencia de maternidad, cuestionada por sectores empresariales que consideran que la medida aumentará la contratación de los hombres.

López señaló que la Unidad de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo “estará atenta a las denuncias y violaciones de las recientes normas expedidas: ampliación de la licencia de maternidad y salas amigas de la familia lactante del entorno laboral”.

El fallo de la Corte Constitucional advierte que los hombres no podrán ser despedidos durante el embarazo de sus compañeras sentimentales.

La funcionaria destacó que en estos temas de derechos laborales “es clave la pedagogía y visibilizar las responsabilidades que todos los derechos conllevan”.

“La sociedad no sobrevive si no garantiza mejores condiciones para la familia y para la infancia, porque el tema no es de sanción, es de cultura general. La licencia de maternidad no es un regalo, es una necesidad para la familia y para la sociedad en su conjunto”, expresó.

Las trabajadoras que “sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes tendrán derecho al pago adicional de una indemnización igual a 60 días de trabajo, independiente de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con su contrato de trabajo”.

El presidente Juan Manuel Santos aprobó el pasado 4 de enero la Ley 1822 que hace realidad el aumento en cuatro semanas (de 14 a 18) la licencia de maternidad.