Gritan “¡Sí se puede!” en toma de posesión de Trump

Washington, 20 Ene (Notimex).- Docenas de manifestantes que provenían de distintos puntos de Estados Unidos gritaron hoy aquí en español “¡Sí se puede!”, durante la toma de posesión del ahora presidente Donald Trump, para pedirle solución al problema migratorio.

Elizabeth Argüelles, de 21 años, dijo que llegó desde Chicago para expresar su apoyo a unos 11 millones de inmigrantes que esperan una reforma integral, incluyendo a muchos jóvenes como ella que necesitan un permiso de trabajo definitivo mientras se procesan sus casos.

“Me siento muy poderosa de estar entre tanta gente que quiere un cambio, y no nos vamos a dejar, porque el pueblo unido, jamás será vencido”, afirmó Argüelles mientras ondeaba una banderita mexicana.

Al saliente presidente Barack Obama le pido que “no se esconda, que nos siga apoyando”, indicó.

María Pérez, ciudadana estadunidense residente en Los Ángeles, California, asistió a la ceremonia de investidura acompañada de su hija Marian Pérez, quien es enfermera.

“Acá trabajamos, limpiamos casas. He pagado los impuestos, no como el presidente Trump, que no paga. Obama fue un gran presidente, yo voté dos veces por él”, afirmó Pérez en alusión al ahora exmandatario Obama.

También se unieron a la manifestación la médica Lara Christian, de California, quien expresó su preocupación por la falta de atención de salud a las familias de bajos recursos, en caso de que los republicanos desmantelen la ley de reforma de la salud, conocida como Obamacare.

“Mis pacientes son inmigrantes”, indicó Christian.

El joven abogado inmigrante César Vargas, quien cuenta con un permiso temporal otorgado bajo un programa de alivio impulsado por Obama, sostuvo que espera acercarse tanto con demócratas como con republicanos para encontrar una solución.

“Tenemos que elevar nuestras voces y no dejarnos vencer por el miedo”, manifestó el activista, quien estuvo con un grupo de personas que tenían un muñeco de Trump y letreros alusivos a su lucha por una reforma.

También asistieron partidarios latinos de Trump, quienes expresaron su esperanza de un cambio bajo el gobierno del magnate republicano, quien en el pasado ha hecho declaraciones polémicas contra los inmigrantes.

“Doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de estar acompañando al presidente (Trump), yo lo apoyé en la campaña”, dijo la colombiana Olga Berríos, de Miami, Florida.

“Este país necesitaba un país que creara trabajo, para que lo respeten, porque a este país nadie lo quería respetar. Yo espero que Donald Trump ayude a todos los latinos. Él no es malo, él es bueno”, anotó Berríos mientras sostenía un letrero con el lema de la campaña de Trump que dice “Hagamos grande a Estados Unidos de nuevo”.

Luciendo sombreros tejanos, Marco Antonio Rodríguez y su esposa Cecilia, originarios de Texas, expresaron su apoyo al nuevo gobierno.

“Siempre va a haber mucha gente ignorante, que no entiende todos los temas. Como los demócratas se sienten ahora, así yo me sentía hace ocho años cuando ganó Obama”, indicó.

“Yo vi cómo Obama destruyó el país, no somos un país tan poderoso y los enemigos no nos respetaron, tienen más fuerza que nosotros”, enfatizó Rodríguez, un infante de Marina jubilado.