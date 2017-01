Muro es insuficiente para seguridad en frontera con México: John Kelly

Washington, 11 Ene (Notimex).- El nominado a secretario de Seguridad Nacional, general John Kelly, sostuvo que un muro es insuficiente para asegurar la frontera suroeste de Estados Unidos, pues se requieren recursos humanos, tecnología y mayor acercamiento a países como México o Perú.

En su audiencia de confirmación ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado, el militar retirado sostuvo que aún si se construyera un muro del Pacífico al Golfo de México, se requerirían patrullajes, aparatos de vigilancia, drones y sensores.

“La defensa de la frontera suroeste empieza a mil 500 millas al sur”, sostuvo en un intercambio con el senador republicano John McCain, en la primera jornada de audiencias del proceso de ratificación de los miembros del gabinete del próximo presidente Donald Trump.

Desde su campaña, Trump propuso elevar un muro en la frontera con México.

Como presidente electo planteó que sea inicialmente pagado con recursos presupuestales, aunque señaló que buscará que el costo sea reembolsado por México. El gobierno mexicano ha dicho que no pagará el muro.

Cuestionado por McCain si el muro propuesto por Trump era la mejor solución para las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos, Kelly respondió que como militar conocedor de defensa, sabe que una barrera física por sí sola no puede resolver el problema.

“Tiene que ser una defensa en capas. Si se construyera un muro del Pacífico al Golfo de México aún se tiene que respaldar con patrullas de seres humanos, sensores y aparatos de vigilancia”, abundó Kelly.

Asimismo destacó la importancia de establecer alianzas más estrechas con países tan lejanos al sur como Perú y con México. “Podríamos tener alianzas más cercanas, trabajar más cerca con ellos y darles más de lo que necesitan”, apuntó.

Kelly señaló que Estados Unidos ya tiene un proceso de intercambio de inteligencia y agregados de seguridad en las embajadas, pero sostuvo que es posible estrechar la cooperación.

“La tecnología debe ser una gran parte, aparatos de vigilancia, UAV´s (Vehículos Aéreos No Tripulados), y sensores en lugares donde el muro no puede ser construido o no será construido pronto, dada la inmensidad del proyecto”, señaló a los senadores.

En relación con la migración desde América Central, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos dijo conocer bien la región y atribuyó el éxodo de centroamericanos a la violencia, la situación económica y la percepción de que encontrarán refugio en Estados Unidos.

Al respecto recordó que desde su gestión en el Comando Sur abogó porque Estados Unidos haga algo para reducir la demanda de drogas en el país, pues sostuvo que es una de las causas de los problemas al sur del continente.

Kelly, de 66 años, encabezará -de ser confirmado- un gigante burocrático de 240 mil empleados a cargo de la seguridad fronteriza y cibernética, aviación y la respuesta nacional de emergencia.

Armado con un presupuesto de más de 40 mil millones de dólares para el año fiscal 2017, Kelly será la cabeza visible de un gigante burocrático que incluye a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que tendrá a su cargo la aplicación de la política migratoria del gobierno de Donald Trump.

El presidente electo mantiene su plan de construir un muro en la frontera con México, deportar entre dos y tres millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales y abrogar las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama.

Kelly también tendrá bajo su jurisdicción a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la de Ciudadanía, la de Administración de Seguridad en el Transporte, la de Administración Federal de Manejo de Emergencias, el Servicio de Guardacostas y el Servicio Secreto, entre otros.

Autodefinido como un “independiente” en política, el general de la Infantería de Marina ha servido además como comandante de la Fuerza Multinacional en Irak entre 2008 y 2009, y como jefe del Comando Sur, que cubre América Latina, salvo México, hasta enero de 2016.