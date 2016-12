Apoya Isabel II que el Reino Unido abandonara la Unión Europea

Aunque durante sus más de 60 años de reinado Isabel II ha respetado fielmente el principio de neutralidad política que se desprende del papel ceremonial de la monarquía británica, ahora la periodista británica Laura Kuenssberg, conocida no solo por ser la principal editora de la BBC sobre asuntos políticos sino también por ser el gran azote de los parlamentarios menos transparentes con su electorado, ha revelado que la soberana habría dejado entrever durante una charla informal posterior a un acto su deseo de que el Reino Unido abandonara cuanto antes la Unión Europea.

La propia reportera reconoce ahora que no quiso hacer pública la noticia en su momento al no haber encontrado una segunda fuente que corroborara la información que le habría filtrado uno de los asistentes al citado evento, a los que se habría dirigido la reina para preguntar sobre el trasfondo de las numerosas trabas administrativas que marcarán la ruptura de todos los vínculos políticos y económicos del país con las instituciones comunitarias, al tiempo que exhibía su interés en que el proceso terminara lo antes posible.

“No sé por qué no nos podemos simplemente salirnos de ahí. ¿Cuál es el problema?”, reza la afirmación que habría hecho la monarca de acuerdo con las declaraciones de Kuenssberg, quien ha concedido una entrevista a la emisora BBC Radio 4.

“Durante una conversación casual con uno de mis contactos, me dijeron: ‘¿Sabes qué? En algún momento esto va a salir a la luz, así que te lo diré ahora a pesar de que no sé yo si la BBC se atreverá a lanzar la historia. La Reina le dijo a varios asistentes a un almuerzo privado que estaba convencida de que el Reino Unido debía abandonar la Unión Europea lo antes posible'”, aseguró la periodista al recrear su encuentro con el mencionado informante.

A pesar de que Laura Kuenssberg decidió no hacer pública la información a la que había tenido acceso por su necesidad de contrastar unas declaraciones que sin duda traerían polémica -la imparcialidad de la reina es uno de los pilares en que se basa su figura institucional-, el diario The Sun no dudó en publicar la noticia semanas más tarde sin haber confirmado las palabras exactas pronunciadas por Isabel II, provocando un agrio conflicto con la casa real que tuvo que dirimir una comisión regulatoria sobre ética periodística.

“Cuando me contaron todo esto, me quedé boquiabierta, pero tristemente, como solo tenía una fuente y no fui capaz de corroborar la noticia durante los días siguientes al no encontrar pruebas fehacientes, decidí olvidarme del tema. Y mira, solo unas semanas más tarde alguien más se atrevió a publicar la noticia. Por supuesto, esta decisión provocó un enfrentamiento entre el citado periódico y el Palacio de Buckingham en relación con lo que se había dicho o no se había dicho”, recordó la incisiva editora en la conversación.

Como no podía ser de otra manera, un portavoz oficial de la jefa de estado emitía un comunicado público poco después de que saltara el escándalo para negar que Isabel II hubiera expresado algún tipo de preferencia acerca de un asunto tan delicado, además de para confirmar que había interpuesto una queja formal contra el citado medio.