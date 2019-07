Nunca me pareció extraño aceptar una oferta en México Míchel González

México, 11 Jul (Notimex).- El director técnico español Míchel González manifestó que jamás le pareció extraño aceptar una oferta del futbol mexicano y ahora al mando de Pumas de la UNAM quiere un equipo que se acerque a la tradición que caracteriza a los felinos.

“Nunca descarté y nunca me pareció extraño el aceptar. Cuando Pumas se puso en contacto conmigo no lo dudé, tengo mucha ilusión por esta temporada. El día que no tenga ilusión, alegría y beneficio de estar alrededor de jóvenes, de lo que más me gusta y entiendo que es el futbol, pues dejaré de ser entrenador”, enfatizó.