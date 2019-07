Rapera Nicki Minaj hace enojar a mujeres sauditas

México, 5 Jul (Notimex).- Luego de darse a conocer la presentación de la extrovertida rapera Nicki Minaj en el Festival Mundial de Jeddah, usuarios de las redes sociales no dudaron en expresarse y acusar de hipócrita al gobierno de Arabia Saudita.

De la mano del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, el reino ha lanzado un mensaje de apertura en busca de mejorar su imagen ante el mundo y convertirlo en un destino turístico.

Es así que se le dará apertura a las actividades de ocio (las cuales estaban vetadas), como eventos deportivos, espectáculos callejeros, exposiciones de arte y conciertos, entre estos se encuentra el de Nicki Minaj, encuentro que será retransmitido por un canal de televisión.

Si bien también se presentarán el músico británico Liam Payne y el DJ estadounidense Steve Aoki, la atención se centró en la rapera, cuyos temas contienen letras obscenas y sexuales, además de que su imagen es sumamente provocativa.

Todo lo contrario a la mujer saudita, que vive bajo estrictos códigos sociales islámicos, además de que su vestimenta consiste en taparse desde la cabeza hasta los pies (hiyab y abaya).

Algunos usuarios aplaudieron la decisión; sin embargo, mujeres saudíes calificaron al gobierno de hipócrita al exigirles a ellas el uso del abaya (vestido largo simple y suelto, parecido a una bata), e invitar a una mujer que acostumbra mostrar mucha piel.

“Ella va a llegar a mover el trasero y todas sus canciones son indecentes y sobre sexo, y luego me dices que use la abaya. ¿Qué demonios?”, escribió una mujer saudí, de acuerdo con el diario The Guardian.