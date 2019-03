Programa Jóvenes Construyendo el Futuro no contempla zonas rurales

San Juan del Río, 13 Marzo 2019.- El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no está diseñado para las zonas rurales, que en el caso de Querétaro comprende la zona serrana y al menos 6 municipios más, aseguró Horacio Duarte Olivares, subsecretario nacional del trabajo.

Dijo que la zona metropolitana de Querétaro, sumando a San Juan del Río, constituye la mayor oferta y demanda de empleos, por lo que este programa se concentrará en estas zonas urbanas.

Indicó que para los municipios rurales que, si bien son muchos, poblacionalmente son pequeños, se realizará una estrategia a través de los servidores de la nación, quienes físicamente visitarán a los jóvenes y se les vinculará con actividades agropecuarias.

“Para los municipios urbanos está la plataforma Web y en el caso de los rurales utilizaremos tecnología de punta… de punta de lápiz”, subrayó.

Apuntó que será hasta el mes de abril cuando se realice el Censo del Bienestar en dichos municipios, a fin de verificar la información estadística del INEGI, CONAPO y CONEVAL, que dijo no corresponde a la realidad, por lo que este Censo arrojará cifras reales.

Por otro lado, resaltó que se invertirán 40 mil millones de pesos en dicho programa que asegura no está enfocado en regalar dinero, sin embargo, refirió que a 45 días de haber iniciado, una joven ya se dio de alta en 7 empresas distintas no ha encontrado lo que le gusta.

Aseguro que los jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) no están en esa condición por convicción, sino derivado del modelo educativo para ingresar a las universidades o al mercado laboral, ya que no encuentran donde colocarse.

“Nosotros rechazamos esta categorización (ninis) la condición de no estudiar y no trabajar es porque los jóvenes no pueden ingresar a los estudios superiores o no encuentran donde trabajar”, subrayó.

Así mismo indicó que continuarán promoviendo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para jóvenes entre 18 y 29 años de edad que están en condición de no estudiar y no trabajar.

Una vez terminada la capacitación, si el joven no logra incorporarse a la empresa se le canalizará a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) donde podrán encontrar diferentes vacantes en su bolsa de trabajo, lo que significa que pasarán de nueva cuenta a la lista de desempleados.