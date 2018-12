Montserrat Oliver desea limar asperezas con Kate del Castillo

Kate del Castillo está a menos de una semana de volver a México, así lo ha confirmado Montserrat Oliver, quien fuera íntima amiga de la actriz antes del problema legal que enfrentó por sus supuestos vínculos con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante un evento en la Ciudad de México, Oliver manifestó estar contenta por saber que Del Castillo regresará a su país natal junto a su familia luego de este inconveniente con las autoridades mexicanas.

“Me da mucho gusto que venga, (pero) yo no voy a estar cuando ella llegue, tengo entendido que llega el 20 (de diciembre), y le van a hacer una fiestecilla y todo, desafortunadamente yo no voy a estar, pero le dije: ‘si puedo a ver si me regreso, pero no quiero fiestas Kate, sorry, lo siento, estoy cansada’”, contó la conductora con una gran sonrisa.