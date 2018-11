Boxeador Jaime Munguía espera un 2019 exitoso y lleno de retos

México, 28 Nov (Notimex).- En espera de conocer la sede de su pelea con el japonés Takeshi Inoue, el boxeador mexicano Jaime Munguía desea que 2019 esté lleno de retos, con tres o cuatro peleas y, por qué no, unificar títulos y hasta enfrentar a su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez.

Munguía, campeón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), realizará la tercera defensa de su cetro posiblemente en Texas el 26 de enero ante Inoue, un rival invicto y que será una amenaza para su título.

“El rival se llama Takeshi Inoue, tiene récord de 13 triunfos y un empate, la sede al parecer es Texas, no sabemos exactamente, los primeros días de diciembre vamos a saber todo”, comentó el pugilista tijuanense.

Con récord invicto de 31-0, 26 por la vía del nocaut, el monarca mexicano entiende que será una pelea complicada, pues “sabemos que la mayoría de los japoneses son guerreros, kamikazes, van con todo y hay que tener cuidado”.

Del año que está por terminar, en abril fue propuesto para enfrentar en mayo al kazajo Gennady Golovkin, pelea que no se concretó pero que le abrió las puertas, pues retó a Sadam Ali y lo destronó del cetro de las 154 libras, mismo que ya defendió dos veces.

“Para mí fue un excelente año, lleno de éxitos, jamás me imaginé que hubiera sido un año así, me siento motivado por seguir adelante y no defraudar a quienes creen en mí. Pienso que las cosas pasan por algo, afortunada o desafortunadamente no pasó con Golovkin y ahora tengo mejores oportunidades”.

Con intensa actividad en los últimos años, pues realizó siete peleas en 2016, el mismo número en 2017 y cinco en 2018, confía en tener al menos cuatro encuentros en el próximo año, consciente de que vendrán retos cada vez mayores, pero listo para cualquiera.

“Al que me pongan, está (el irlandés) Dennis Hogan que va a pelear el 15 de diciembre (con Jamie Weetch), el que gane peleará conmigo, también me gustaría unificar”, aseveró.

Incluso no descarta la posibilidad de medirse con la actual estrella del pugilismo mundial, Saúl “Canelo” Álvarez, algo que está entre sus objetivos, “siempre me ha gustado esa posibilidad, si me lo proponen claro que lo haría”.

Munguía, quien sería copromovido por Golden Boy Promotions el próximo año, reconoció que la proyección que pudiera tener en la plataforma DAZN es importante, “es algo nuevo que a lo mejor muchos no lo conocen, creo que es el futuro del boxeo”.