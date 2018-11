Golfista Rodríguez, con toda la fuerza en el torneo Mayakoba Classic

Playa del Carmen, QRoo., 7 Nov (Notimex).- El mexicano José de Jesús Rodríguez expresó hoy que se siente con toda la fuerza para afrontar el Mayakoba Golf Classic y que llegó para quedarse mucho tiempo con su tarjeta PGA Tour.

“Ha sido una carrera difícil, pero gracias a Dios y por todos esos caminos que he saltado, no lo hubiera hecho y no me sentiría tan fuete como me siento ahora”, dijo quien es más conocido como el “Camarón”.

A sus 37 años disfruta de su membresía de la PGA Tour y después de una larga carrera por los campos del mundo. “Claro que se disfruta más y cuando vienes de un tropezón Dios te levanta con más fuerza”.

Compartió que esa fuerza sale “de lo mismo, de trabajar psicológicamente, al leer libros se aprenden muchas cosas y sobre todo que pude brincar una barrera, la salté y viene otra y hacer lo y siguiente”.

Ahora que ya tiene su tarjeta PGA Tour ya tiene sesiones con el psicólogo, con el entrenador y el fisiatra, así como clases de inglés con su caddie. “No sé hablar mucho inglés y le digo a mi caddie que debo aprender inglés, porque la mayoría de los torneos se juegan en países de habla inglesa”.

Rodríguez abundó que “esto es mi trabajo y el torneo empieza desde hoy, porque empiezo a realizar mi estrategia para lo que voy a hacer el jueves, cómo voy a enfrentar la situación”.

Mencionó que “soy un jugador que me esfuerzo al máximo. No soy un jugador conformista, quiero jugar y cada día que pasa me exijo más y más, y esa es la fuerza que me lleva adelante”.

El jugador concluyó que “mi sueño era llegar con mi tarjeta a la PGA Tour y ahora que la tengo, quiero mantenerla muchos años, seguirle, y me veo aquí y me siento con mucha confianza, porque esos torneos que jugué en Las Vegas y en Mississippi los hice muy bien, los enfrenté con mucha serenidad y trabajo, y me vi un jugador completo”.