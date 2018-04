Detienen al hijo de Sean Penn y Robin Wright posesión de drogas

El modelo y actor de 24 años, hijo de Sean Penn y Robin Wright, se encontraba en posesión de marihuana, hongos halucinógenos y anfetaminas cuando la policía dio el alto a su coche este miércoles en Nebraska

Este domingo, el modelo y actor Hopper Penn y su novia Uma von Wittkamp fueron detenidos este miércoles en Nebraska después de que la policía les diera el alto y descubriera en el interior del coche en que viajaban 14 gramos de marihuana, tres gramos de hongos halucinógenos y cuatro píldoras de anfetaminas.

De acuerdo a la información que maneja el portal TMZ, los agentes decidieron registrar el interior del vehículo tras detectar una actividad o comportamiento sospechosos por parte de sus ocupantes, que previamente habían cometido algún tipo de infracción de las normas de circulación vial por la cual habían sido abordados por las autoridades

Finalmente el incidente se saldó con el arresto de la pareja, en el caso del hijo de Sean Penn y Robin Wright como sospechoso de posesión de marihuana y hongos y en el de su acompañante, por las anfetaminas y los mismos hongos.

Este encontronazo con la justicia supone el último episodio en el largo historial de problemas con las drogas del joven de 24 años, que hace tan solo un año se sinceraba sobre sus adicciones y agradecía a su famoso padre que en su momento le hubiera dado un ultimatum para que intentara rehabilitarse.

“Estaba bastante mal; me sorprendían a menudo consumiendo, ya me entiendes, mis padres o la policía. Estaba consumiendo muchas sustancias, pero principalmente cristal, esa fue la que pudo conmigo. Acabé en una clínica porque un día me desperté en el hospital y mi padre me dijo: ‘¿Qué prefieres: ir a rehabilitación o al banco de una parada de autobuses?’. Preferí la cama”, recordaba en una entrevista a la revista ES Magazine, en la que también aseguraba que el famoso actor y cineasta le había ayudado enormemente al darle un papel en su filme ‘The Last Face’ para que “reestructurara” su vida.