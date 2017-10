Dolly Parton solo conserva tres dedos del pie

La cantante Dolly Parton nunca ha tenido reparo alguno a la hora de compartir públicamente algunas de las anécdotas más impactantes e ilustrativas de su azarosa trayectoria vital.

Como cuando confesó que en su juventud tuvo que ahuyentar a un hombre que la confundió con una prostituta amenazándole con dispararle con la pequeña pistola que solía llevar encima para garantizar su seguridad.

Sin embargo, ahora la legendaria cantante de música country ha querido viajar un poco más atrás en el tiempo para ofrecer un claro ejemplo de hasta qué punto vivió una infancia austera y humilde en Tennessee junto a sus padres y sus once hermanos.

Rememorando una ocasión en la que su progenitora tuvo que “operarla” de urgencia para evitar que perdiera “tres dedos del pie” como consecuencia de un accidente doméstico.

“Creo que tenía seis o siete años. Me dio por saltar una valla y fui a aterrizar justo encima de una jarra rota de cristal. Me corté tres dedos, los tres más pequeños del pie derecho”.

“Estaban literalmente colgando, casi los pierdo”, ha revelado la artista en el programa de televisión del afamado Dr. Oz, antes de relatar cómo su madre tuvo que improvisar una delicada intervención quirúrgica.

“El caso es que mi padre y mis hermanos tuvieron que agarrarme y sujetarme bien para que no me moviera. Mi madre, por otro lado, me puso harina de maíz en el pie, creo que para absorber la sangre, y puso queroseno a modo de antiséptico en sus agujas de coser. Básicamente, me tuvo que coser los dedos… Pero funcionó, me curé y gracia a eso ahora puedo andar”, ha contado en el espacio televisivo.

Además de poder caminar con normalidad desde entonces, la icónica cantautora ha sido capaz también de forjar una prolífica trayectoria en la industria musical que le ha convertido en el gran referente femenino del género country.

Y como resultado, en el principal modelo a seguir para las artistas que, como Taylor Swift en sus inicios o Miley Cyrus -su ahijada, por cierto-, han querido triunfar en el mundo de la canción popular americana.