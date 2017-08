Lupita D’Alessio estuvo incomoda en grabación de “Hoy voy a cambiar”

Lupita D’Alessio reveló lo difícil que fue para ella contar su vida para la realización de la bioserie “Hoy voy a cambiar” que está por estrenarse en Televisa.

“Hoy voy a cambiar no sé cuántos años lo vine diciendo y nunca cambiaba, y por fin creo yo que la fe hizo lo que para mí es imposible, para Dios es posible, y lo más importante de esta serie es el amor”, inició la cantante durante la entrevista concedida al programa Hoy.

“Yo en lo personal si voy a llorar (con la transmisión) porque me costó mucho trabajo poderlo contar 4 horas diarias de lunes a sábado en un foro, y yo más que catarsis le llamaría incomodidad, para mí y para mi familia no fue nada fácil, si lloré”, relató.

De la misma forma, D’Alessio descartó haber tenido algún problema con los productores durante el proceso. “Nunca hubo una mala palabra de mi parte, porque por ahí se dijo, no para nada, Los Galindo fueron muy compresivos cuando les pedía quedarme sola en el estudio porque fue un desgaste emocional y físico y mental, porque recordar del 71 para acá no es nada fácil de verdad, se contó la verdad, aquí no hay nada de inventos”.

La intérprete desea que a través de este proyecto la gente pueda darse cuenta que a pesar de las adversidades que uno pueda enfrentar en la vida siempre hay una salida.

“A pesar de todo lo que es obvio y de lo cual no me siento nada orgullosa, iba de la mano de música importante en vida y de gente que se iba sumando al gusto de mi música, y son los que llenan los auditorios, ese cariño y ese amor de ese pueblo mexicano, y no generalizo porque sé que hay una sección que debe haber que no les caigo nada bien, pero no me enfoco en eso, sino en la gente que ama y en hacer las cosas con pasión y con amor”, finalizó.