Casos de cólera en Yemen superan el medio millón

Ginebra, 14 Ago (Notimex).- El número total de casos sospechosos por el brote de cólera en Yemen superó el medio millón, mientras que cerca de dos mil personas han muerto a causa del mal, reveló hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En un comunicado, el máximo organismo sanitario global indicó que aunque el número de casos en todo el país ha disminuido desde principios de julio pasado, sobre todo en las zonas más afectadas, la cifra de afectados por el cólera, una enfermedad diarreica aguda que se transmite por el consumo de agua contaminada con la bacteria Vibrio cholera, superó la marca del medio millón.

“Los casos sospechosos de la enfermedad de transmisión hídrica mortal siguen haciendo estragos en todo el país, infectando a un estimado de cinco mil personas por día”, destacó la declaración oficial de la OMS.

Si bien, la propagación del cólera ha disminuido significativamente en algunas áreas, en comparación con los niveles máximos de hace unos meses, la enfermedad todavía se está extendiendo rápidamente en los distritos más recientemente afectados.

La epidemia de cólera de Yemen, es actualmente la más grande en el mundo, se ha extendido rápidamente debido al deterioro de las condiciones de higiene y saneamiento y las interrupciones en el suministro de agua en todo el país, debido al conflicto armado, que mantiene a millones de personas sin agua potable.

La República de Yemen ha permanecido sumida en el caos desde septiembre de 2014, cuando las tropas del movimiento rebelde Houthi tomaron el control de la sede del gobierno, el aeropuerto, escuelas y varios edificios públicos de Saná, obligando al presidente Rabbu Mansur Hadi a huir a la sureña ciudad de Aden.

“Millones de personas no tienen agua potable y la recogida de basura ha dejado de funcionar en las grandes ciudades”, destacó la Organización con sede en esta capital.

Además, añadió, el sistema sanitario está colapsando, dado que más de la mitad de los centros de salud están cerrados por los daños sufridos por el conflicto, al encontrarse destruidos o por la falta de fondos.

La escasez de medicinas y suministros médicos es persistente y se extiende, indicó la OMS y agregó que 30 mil trabajadores sanitarios no han recibido sus salarios en casi un año.

“Trabajadores de la salud de Yemen están operando en condiciones imposibles. Miles de personas están enfermos, pero no hay suficientes hospitales, no hay suficientes medicamentos, no hay suficiente agua limpia”, indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Estos médicos y enfermeras, agregó, son la columna vertebral de la respuesta de salud. “Sin ellos no podemos hacer nada en Yemen. Ellos deben recibir el pago de sus salarios para que puedan seguir salvando vidas “, indicó.

La OMS y otros organismos sanitarios están trabajando día y noche para establecer clínicas de tratamiento del cólera en Yemen, rehabilitar las instalaciones sanitarias, entregar suministros médicos y apoyar el esfuerzo nacional de respuesta de salud.

Más del 99.0 por ciento de los enfermos con sospecha de cólera que pueden acceder a los servicios de salud están sobreviviendo, mientras que casi 15 millones de personas son incapaces de conseguir atención sanitaria básica.

“Para salvar vidas en Yemen hoy debemos apoyar el sistema de salud, especialmente los trabajadores de la salud e instamos a las autoridades yemeníes y – a todas las de la región y otros lugares que puede jugar un papel – para encontrar una solución política a este conflicto que ya ha causado tanto sufrimiento la gente de Yemen

“No pueden soportar mucho más tiempo. N necesitan la paz para reconstruir sus vidas y su país “, apuntó el doctor Tedros.