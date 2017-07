“fue el que me rompió la cara”: Alejandro Tommasi

Alejandro Tommasi rompió el silencio debido a las acusaciones que afirman le habría tirado dos dientes además de darle una golpiza a su esposo, Óscar Alberto Ruiz, luego de que el joven le reclamara una supuesta infidelidad con cuatro jóvenes.

En entrevista para Univision Entretenimiento, Alejandro explicó: “Todo lo que está diciendo Óscar son mentiras, es completamente al revés, tengo pruebas. Yo no quería hacer de esto un circo, pero esta familia me ha deshecho la vida”.

El primer actor indicó que atraviesa por un difícil momento, pues después de la discusión, se dice que Óscar fue al Ministerio Público para levantar un acta contra él por lesiones, entre las cuales se encuentran dos dientes y varios golpes y moretones.

“Honestamente para mí ha sido muy difícil este muchacho, ha hecho muchas cosas, se ha autogolpeado, me rompió puertas, en fin. Ya daré yo una explicación en unos días, ya todo lo tiene la policía judicial, él ahora tiene una orden de restricción porque me amenazó con matarme desde hace tiempo, por eso me casé con él”, reveló.