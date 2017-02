Necesario incentivar el chip del emprendimiento en científicos

México, 6 Feb (Notimex).- Mucho se habla de que el talento mexicano existe y para comprobarlo basta observar las decenas de prototipos, inventos y desarrollos que estudiantes, escuelas o investigadores presentan cada semana, sin embargo, también es sabido que menos de 2.0 por ciento llega a comercializarse.

Suplementos, alimentos, aparatos o tecnologías son presentados cada semana por investigadores de todas las edades pero no es extraño saber, dos años después, que el invento que se pensó que contribuiría a mejorar el mundo nunca se replicó a gran escala.

Aunque la falta de apoyos económicos es vital, existen dos aspectos más importantes por los que un invento no pasa a otras etapas: primero, porque no lo requiere la sociedad y dos, porque el científico no tiene visión de mercado, señaló el doctor en Economía de la Innovación, Víctor Guadarrama.

“Un investigador encuentra el desarrollo de un nuevo proceso para producir cemento, por ejemplo, pero eso no quiere decir que lo está demandando el mercado. A veces los científicos piensan que lo que están desarrollando en el laboratorio va a ser útil o demandado, pero no”, dijo.

En entrevista con Notimex, indicó que para que los inventos tengan éxito, los creadores deben observar primero las necesidades reales de la sociedad para después desarrollar prototipos que puedan ser comercializados.

“La clave es identificar necesidades, identificar problemas y a partir de ahí darle solución. No quiere decir que los trabajos que se desarrollan no jueguen un papel importante, pero tenemos que ver qué está necesitando el mercado para a partir de ahí solucionar los problemas”, apuntó.

Por otro lado, el doctor quien trabaja en la Coordinación de Proyectos Estratégicos de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), recalcó que el científico mexicano carece del chip del emprendimiento.

“Un investigador sabe muchísimo del invento que creó pero de repente tú le preguntas de dinero, costos, cómo lo va comercializar, a distribuir, de todo esto y no sabe nada”, abundó.

En México tenemos mucho talento, pero (los investigadores) se quedan cortos en temas como administración y cuestiones financieras, entonces la educación en las escuelas y la capacitación sí tendría que ser más integral para que los estudiantes tengan todo el panorama general y la visión de mercado.

Ello, subrayó, se resuelve con la generación de grupos multidisciplinarios donde participen científicos, economistas, antropólogos e ingenieros para que cada uno emplee su conocimiento y se pueda sacar el producto adelante.