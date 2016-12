La madre de Beyoncé deja temporalmente las redes sociales

La madre de las cantantes Beyoncé y Solange, Tina Knowles, ha anunciado públicamente que se mantendrá alejada una temporada del universo de las redes sociales después de recibir un aluvión de críticas por haber exhibido, supuestamente, su animadversión hacia la también intérprete Jennifer Hudson al mostrar su aprobación en Instagram a un comentario ofensivo que se burlaba de las dotes vocales de la artista.

En su publicación de despedida, la también estilista y modista ha aclarado en primer lugar que el polémico gesto que protagonizó en la esfera virtual fue el resultado de un mero “accidente” ligado a su escasa habilidad en el manejo de la famosa plataforma, para a continuación deshacerse en elogios hacia la protagonista de ‘Dreamgirls’ -cinta en la que compartió precisamente cartel con Beyoncé – con el fin de evitar que se propague el malentendido.

“Conozco a Jennifer Hudson desde hace muchos años y siempre he sido una gran admiradora suya, de su talento, de su belleza y de su generosidad. Jamás diría nada negativo sobre su figura y menos aún estaría de acuerdo con alguien que la ataca públicamente”, escribió en su perfil de la red social para enmendar el error, antes de confirmar su retiro temporal de la esfera virtual.

“Voy a mantenerme al margen de las redes sociales durante un tiempo porque parece que hay personas que se alimentan de la negatividad y no parecen comprender que sería una estupidez que hubiera hecho esto a propósito sabiendo que todo el mundo se daría cuenta. Acabo de conocer el lado más desagradable de las redes sociales”, afirma en otro extracto del mensaje.

Para zanjar definitivamente la cuestión, Tina ha revelado que su única intención en lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación social es la de expresar su entusiasmo ante los numerosos tributos que recibe su hija más famosa a través de los vídeos e imágenes que de ella comparten sus fans, por lo que insiste en que su mediático lapsus debería ser entendido en ese contexto.

“Creo que si hacéis un breve repaso a mi perfil de Instagram os daréis cuenta de que no me dedico a ofender a los demás. Quiero disculparme con Jennifer por el escándalo que se ha originado a cuenta de un error inocente, el de haber pulsado accidentalmente el botón que no debía. La verdad es que uso mi perfil principalmente para dar mi aprobación a los comentarios y a los vídeos que se publican de Beyoncé. Vi uno en el que aparecía con Jennifer, que por cierto disfruté bastante, y aunque no recuerdo haber dado un ‘like’ a un comentario, nunca lo hubiera hecho conscientemente”, indicó claramente indignada por la imagen que algunos usuarios se han formado de ella.