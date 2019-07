Riesgo a la salud y violación, motivos por los que se aborta en CDMX

Por decisión voluntaria, falta de recursos económicos, riesgo a la salud e incluso casos de violación, son algunos de los motivos por los que niñas y mujeres ejercieron su derecho a abortar en la Ciudad de México, reveló una nueva base de datos publicada por el gobierno capitalino.

Hace 12 años la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó el Código Penal y la Ley de Salud locales para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, sin importar lo motivos, desde entonces las mujeres oriundas de la ciudad y de otras entidades federativas, pueden acudir a las clínicas de interrupción legal embarazo (ILE) a recibir servicios seguros.

A partir de la reforma los servicios de salud públicos de la urbe han mantenido actualizadas y públicas las cifras de interrupciones del embarazo que se practicaban año con año, no obstante, el pasado 17 de julio el gobierno de la Ciudad de México abrió una base de datos que permite comprender mejor la compleja realidad que viven las niñas y mujeres que se buscan los servicios de ILE.

La fuente ofrece mayor información acerca de los 58 mil 373 procedimientos de aborto que se han realizado en las clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a partir de 2016 a abril de 2019.

Entre los datos, revela las razones por las cuales las mujeres ejercieron su derecho a decidir sobre su cuerpo y maternidad, la principal, es una decisión voluntaria.

Según las cifras, 56 mil 413 mujeres decidieron en los últimos tres años y cuatro meses interrumpir un embarazo de forma voluntaria, el resto de los motivos tiene que ver con las condiciones sociales, económicas, de salud y contextos de violencia que enfrentan las mujeres y niñas.

Las mujeres señalan que no desean ser madres en ese momento; la falta de recursos económicos; ya tenían muchos hijos; no quiere interrumpir sus estudios o trabajo; motivos de salud; problemas con la pareja; falla del método anticonceptivo; no cuentan con apoyo familiar; y malformaciones en el producto.

Es de destacar que 16 mujeres revelaron que decidieron interrumpir un embarazo porque era producto de una violación sexual, sin embargo, es probable que el número de víctimas de agresiones sexuales sea mayor.

Por ejemplo, unas 359 niñas entre los 9 a los 14 años de edad interrumpió un embarazo, pero en el registro se asentó que el aborto fue por causa voluntaria y por la agresión sexual. De acuerdo con la base de datos, algunas de las niñas que abortaron fueron referidas de otras instancias públicas –que no son especificadas- y provenían de otras entidades como el Estado de México, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

Cabe recordar que pese a los embates de grupos conservadores y las dos acciones de inconstitucionalidad que se impulsaron contra la reforma por la despenalización del aborto en la ciudad, la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) entonces reconoció por primera vez “el derecho de las niñas a no ser madres”, hechos que se están garantizando, pero aún falta visibilizar la violencia que viven.

Otros de los datos que esta base permite conocer es los servicios integrales de planificación familiar que brinda el programa de ILE de la Ciudad de México, se registra si la mujer, niña o adolescente recibió alguna consultoría y aceptó algún método anticonceptivo, entre los que se encuentran métodos hormonales y dispositivos intrauterinos.

Los datos también sirven para desmitificar argumentos entorno al aborto, como que la despenalización aumentaría los casos. Desde 2016 se observa un descenso de las interrupciones del embarazo, de 18 mil 84 procedimientos médicos registrados en 2016 se pasaron a 17 mil 588 el año siguiente; en 2018 unos 17 mil 247; y hasta el mes de abril de 2019 se reportan 5 mil 459 abortos.

En el resto de los estados el aborto no está penalizado cuando el embarazo es consecuencia de una violación sexual, y cada legislación prevé contadas excepciones para interrumpir un embarazo, puede figurar que se trate de un caso de malformación grave del feto o que haya riesgo para la vida o la salud de la embarazada.

Pero como relevan los datos de la Ciudad de México, es menor el porcentaje de abortos que se practican por estos motivos, lo que supone que la mayoría de las mujeres que se enfrentan a estas restricciones legales en sus estados se vean obligadas a someterse a abortos inseguros y poner su salud y su vida en peligro.