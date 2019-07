México debe reducir brecha laboral por condición de género expertas

México 23 Jul (Notimex).- A pesar de los logros alcanzados en materia laboral, en México 60 por ciento de la población femenina no aparece en estadísticas de trabajo remunerado, lo que demuestra que prevalece una brecha por condición de género, señaló la subdirectora de Desarrollo Económico del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Griselda Briseño Loredo.

Al participar en el “Parlamento abierto en materia de justicia laboral, libertad sindical, negociación colectiva, subcontratación y personas trabajadoras del hogar”, expuso que el trabajo de las mujeres para el país tiene mucha contribución. Sin embargo, las estadísticas revelan el rezago que tienen en materia de derecho laboral.

Muestra de ello, argumentó, es el hecho de que solo cuatro de cada 10 mujeres participan de actividades que generan remuneración o que están buscando empleo, contra siete de cada 10 hombres.

Además, en el mercado laboral 25 por ciento de la población femenina recibe como ingreso un salario mínimo contra el sector varonil que es del 14 por ciento.

Por el contrario, cuando se trata de trabajos de mayor ingreso, de cinco salarios mínimos o más, las mujeres representan apenas el cuatro por ciento y cuando hablamos de empleadoras o de autonomía empresarial, solo representan el dos por ciento, agregó.

Ante esta situación, el Inmujeres busca que todas las mujeres de México logren ganar hasta cinco por ciento más de salario, a fin de verdaderamente empezar a revertir la discriminación salarial, aseveró Briseño Loredo.

Por otra parte, dijo, es necesario trabajar en la participación igual en labores domésticas de hombres y mujeres, ya que es clave para poder garantizar la igualdad en el trabajo no remunerado.

Al respecto, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), Geraldina González de la Vega, destacó que la llamada “sanción por maternidad” es una de las normas laborales y de las costumbres arraigadas que lastiman la participación de las mujeres.

En ese sentido, destacó que hasta hace poco las leyes laborales estaban basadas bajo la idea de “hombre proveedor” y aunque el título V ya regulaba la labor de las mujeres, las infantilizaba al incluirlas bajo el título de “el trabajo de las mujeres y los menores”.

Subrayó que a pesar de que se han aplicado reformas no ha sido suficiente para incorporar a las mujeres al campo laboral y prevalecen las condiciones de desigualdad en donde “tener familia penaliza a las mujeres con respecto a su participación”, porque es un modelo de “mujer cuidadora”.

Ante ello, aseveró que se tiene que cambiar el paradigma en donde también los hombres sean incluidos en la labor doméstica y de cuidado del hogar de manera igualitaria, ya que cuando se les pregunta si apoyan al trabajo, “ellos contestan que sí, pero si se les pregunta qué hacen, es donde saltan las diferencias”.

Expuso que de acuerdo con en el estudio “Women business and the Law”, México tiene una calificación global de 86.21 de 100 puntos, pero en el rubro de tener hijos alcanza un 60 y la razón de estas bajas notas es que no hay licencias de maternidad de 14 semanas y el gobierno no paga el 100 por ciento de los beneficios.

Además, no hay licencias de parentalidad ni créditos para la pensión para el periodo de cuidado de hijos y aunque califica correctamente la licencia de paternidad, desde el consejo recomendamos que la licencia sea compartida, destacó.

González de la Vega concluyó que un ejemplo a seguir es el de Islandia, en donde hombres y mujeres comparten la licencia de maternidad y cada uno se encarga de cuidar a los hijos tres meses, intercalando un mes a la vez, lo que ha permitido involucrar a los padres en el cuidado de la familia y el hogar.