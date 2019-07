Pese a reducción de embarazo en adolescentes aún persisten retos

En la dinámica demográfica del país hasta hace una década las adolescentes de 15 a 19 años de edad eran el único grupo de mujeres en el que incrementaban los embarazos, por primera vez en 2018 las estadísticas mostraron un descenso de la tasa de fecundidad adolescente pero aún existen retos para asegurarles un plan de vida que no esté centrado en la maternidad, indicó el doctor Carlos Javier Echarri Cánovas.

El secretario general del Conapo, Echarri Cánovas, habló en entrevista con Cimacnoticias del seguimiento a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea) y su planteamiento de dirigir el Consejo bajo los lineamientos del Consenso de Montevideo, el máximo acuerdo de la región en América Latina y el Caribe sobre política de población y desarrollo.

En medio de la reorientación de la política pública el titular del Conapo afirmó que la Enapea continuará como prioridad del Estado, al ser embarazo adolescente e infantil una violación a los Derechos Humanos de la niñez y la juventud.

Los datos hoy muestran pasos en el cumplimiento de las metas de la Enapea; reducir a la mitad la tasa específica de fecundidad (TEF) en adolescentes y erradicar los embarazos en niñas de 14 años de edad o menos para el año 2030.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadi) en su última edición (2018) registró una tasa de fecundidad en adolescentes de 70 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 a 19 años de edad, en 2014 dicha tasa se encontraba en 77 nacimientos.

El doctor Echarri Cánovas comentó que no se pueden vincular estos avances directamente a las acciones de la Enapea, debido a que el embarazo adolescente es un problema multifactorial, pero tampoco puede negarse la contribución de esta política.

Para conocer el alcance de la Enapea –que se instauró en 2015 en la administración de expresidente Enrique Peña Nieto- será evaluada por la Unión Europea (UE) a través de su programa de cooperación con América Latina, Eurosocial. A cuatro años de su implementación, el Conapo quiere contar con una visión externa del funcionamiento y retos de este proyecto, adelantó Echarri Cánovas.

OPORTUNIDADES PARA LAS JÓVENES

Ser madre o padre en la adolescencia desencadena una serie de consecuencias adversas al desarrollo de la juventud, sobre todo en ellas; las adolescentes tienen dos veces más probabilidades de morir por complicaciones en el embarazo o el parto que las mujeres adultas; la maternidad puede truncar su educación y se tiene mayor probabilidad de reproducir el ciclo de la pobreza.

Por ello el secretario general del Conapo señaló que el Estado debe promover alternativas de prevención y restituir los derechos de las niñas y adolescentes: “Tenemos que brindarles entornos habilitantes –a las adolescentes y niñas-, que tengan herramientas para hacer un plan de vida que no esté centrado en la maternidad”.

Si bien son sustanciales los avances en la prevención del embarazo documentados en la Enadid, también el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene indicadores de la demanda insatisfecha en métodos anticonceptivos y los desafíos en la educación sexual.

De acuerdo con la Enadid 2018 aún un 40 por ciento de las jóvenes entre 15 a 19 años de edad no utilizaron algún método anticonceptivo en la primera relación sexual. La principal razón es porque no planeaban tener relaciones sexuales, en segundo lugar, destaca el desconocimiento de métodos anticonceptivos, después el deseo de embarazarse y finalmente que pensó que no podría quedar embarazada.

“Eso nos da pista que tenemos que reforzar las acciones en términos de educación sexual. Seguimos encontrando temas que las personas desconocen, por ejemplo, los días que las mujeres son más fértiles en el ciclo, y aunque es información biológica estamos conscientes que no es suficiente. También en términos de relaciones, de control sobre el propio cuerpo, como el placer.

Debemos ubicar a la sexualidad como parte inherente de la vida humana, tenemos que quitar tabúes, enseñarle a la gente que es algo natural y cuáles son los posibles riesgos de un embarazo no planeado”, señaló el doctor en demografía.

Una estrategia impulsada por el gobierno ha sido asegurar el acceso de la juventud a la educación. Si bien, indicó Echarri Cánovas, ha incrementado la escolaridad de las mujeres –incluso más que en los hombres-, esas acciones deben traducirse en una oferta de educación de calidad y en un mayor acceso a empleos decentes. “Eso pasa también por fomentar la participación en términos igualitarios a los hombres”.

El secretario general de Conapo añadió que actualmente se están generando acciones tendientes a garantizar el derecho a la educación, como son las becas para las y los jóvenes que introdujo Andrés Manuel López Obrador en sus primeras acciones como presidente.

En el caso de las madres adolescentes para que puedan retomar sus estudios o acceder a trabajos decentes también debe mirarse la construcción de sistemas de cuidados, indicó el secretario de Conapo, pues en los núcleos familiares las responsabilidades de cuidados de los hijos e hijas de madres adolescentes, recaen también en las abuelas y bisabuelas.

“Tenemos hogares extensos y la mayor parte de los hijos e hijas de madres adolescentes viven en casa de los abuelos. Está el hijo, la mamá, la abuela y la bisabuela, eso genera necesidades de cuidados de múltiples tipos que pueden poner una carga importante en algunos hogares” comentó.

VIOLENCIA CONTRA NIÑAS

Otro de los grandes temas es la violencia sexual contra las niñas menores de 14 años de edad. El doctor Carlos Echarri señaló que los embarazos en estas edades no son consensuados sino violaciones, muestra de ello es que los responsables de estos embarazos son en promedio 4.7 años mayor a la edad de las madres, esto es, son adultos quienes están abusando de niñas.

“Muchos casos de violencia sexual se dan en los hogares, por parte de los propios familiares, eso hace que se quieren hablar y que haya un gran tabú al respecto, pero es una violación a los derechos de las niñas”. De acuerdo con estimaciones de Conapo en 2016 ocurrieron 11 mil 808 embarazos de niñas entre los 10 a 14 años de edad.

Estos casos al ser violaciones sexuales se les debe garantizar el acceso al aborto como lo establece la Norma Oficial Mexicana 046 (Nom 046), sin embargo, siguen existiendo barreras para acceder a este servicio y hay un déficit de información de cuántas veces se ha aplicado en las instancias de salud. “Solamente tenemos información de la Secretaría de Salud, hemos hablado con las autoridades del IMSS e insistimos de la necesidad la aplicación irrestricta de la Norma”, comentó el también investigador.

“Yo creo que nadie quiere que haya abortos, si queremos evitarlo debemos tener servicios para los casos de violencia sexual, métodos anticonceptivos de emergencia, evitar objeción de conciencia, y en los casos que lleguemos tarde asegurar la aplicación de la Norma, pero que sea el último de los casos”.

ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

Echarri Cánovas fue nombrado al frente del Conapo en diciembre de 2018, antes se desempeñaba dentro de la institución como presidente del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, al tiempo que era investigador y profesor en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales en El Colegio de México.

Sobre el rumbo que dará a Conapo el doctor explicó que el Consenso de Montevideo será la base de la política de planeación. “Nuestro planteamiento es una política basada en Derechos Humanos y el reforzamiento de los derechos sexuales y reproductivos en todas sus letras”.

El Consejo de Montevideo fue adoptado por 38 países de América Latina y el Caribe en 2013 en Uruguay, es el acuerdo más importante firmado en la región en materia de desarrollo y posiciona a los derechos sexuales y reproductivos como prioritarios en el crecimiento de los países.

El Consenso, incluye ocho temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994, los cuales serían la ruta a seguir en Conapo.

El titular de la institución adelantó que el próximo 11 de julio “Día Mundial de la Población”, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores instalarán el “Comité Nacional de seguimiento del Consenso de Montevideo”, con lo que será el primer país de la región en implementar este mecanismo de seguimiento. (Hazel Zamora Mendieta)