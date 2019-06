“Tantas veces quise denunciar y por una razón o por otra no me la tomaban”

Tanto comercial que pasan para que denunciemos la violencia familiar, pero cuando vamos a hacerlo, el Ministerio Público (MP) nos dice que si estamos seguras o vamos a regresar a nuestra casa a calentarle las tortillas al marido, y por una u otra razón no te toman la denuncia y así una va perdiendo las ganas, y seguimos aguantando nuestro infierno”, dice Gabina H., de 46 años de edad, habitante de Teziutlán.

A ella y a sus compañeras de la fábrica donde trabaja les consta lo anterior; eso sucede y no son excepciones, sino la regla.

El 23 de enero Gabina huyó de su casa luego de que su marido la amenazara con matar a su hija de 10 años y su hijo de 3, delante suyo y luego matarla a ella, aunque pasara toda la vida en la cárcel.

Con su hijo en brazos, Gabina corrió al MP para denunciar pero no le tomaron su denuncia porque no llevaba documentos.

“Yo salí huyendo, mi hija no se quiso ir conmigo, no sé si por miedo. Agarré a mi hijo, lo envolví en una cobija y me fui a denunciar, pero el MP quería comprobante de domicilio, mi identificación; yo no llevaba nada. No saqué ni mi bolsa. Hasta la fecha no he podido recuperar ninguna de mis cosas, todo se quedó en la casa a donde ya no volví”.