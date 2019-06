Congreso debe incluir reglas del juego para hacer efectiva paridad

Académicas, legisladoras y magistradas, afirmaron que la Reforma del Estado que está diseñando la Cámara de Diputados debe incluir reglas para hacer efectiva la paridad de género en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos, incluir los derechos de las mujeres indígenas y tipificar la violencia política de género.

Así lo dijeron al participar en el primero de los foros sobre la Reforma del estado y Electoral que se realizó este martes 11 de junio en la Cámara de Diputados y donde se habló de cómo hacer realidad la reforma constitucional en materia de paridad de género, publicada el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación.

En el encuentro la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, afirmó que la paridad es resultado de cinco grupos de trabajo: las legisladoras, los órganos electorales y administrativos, los órganos jurisdiccionales, los observatorios de participación política de las mujeres y la academia.

Al hablar de la paridad Gasman explicó que dos de sus preocupaciones para hacer posible el cumplimiento de este principio es la falta de tiempo de las mujeres que dedican más horas a las actividades del cuidado; y la violencia política en razón de género que revela una resistencia explícita y velada para que las mujeres participen en la vida política del país.

Por su parte la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis, señaló que la democracia paritaria va más allá de la participación de 50 por ciento de mujeres y de hombres en cargos públicos, también, dijo, es un nuevo pacto social que reconoce la igualdad entre los géneros

Para que esta reforma dé frutos, explicó la magistrada, será necesaria una reforma legislativa bien hecha y advirtió que en caso de que el Legislativo quiera poner excepciones a la regla o regímenes especiales, señaló que las reglas deben ser uniformes y aplicables a todos los casos y no dejar espacio a ambigüedades.

Las autoridades electorales tienen un compromiso genuino con la igualdad de género no habrá problema, pero en caso de que no sea así, habrá resultados disparejos como sucedió en 2018 cuando algunos organismos públicos locales electorales tomaron acciones para cumplir con la paridad y otros no. También dijo que hace falta legislar la violencia política de género.

La coordinadora de Transversalidad de Operación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Anabel López Sánchez, alertó que la paridad efectiva implica que las mujeres lleguen a los espacios numéricamente, pero esto no garantiza la efectividad del ejercicio del derecho.

“Para eso es necesario tener condiciones para la toma de decisiones”, explicó la también integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, en el estado de Oaxaca, quien mencionó que en aquel estado y en otros, las mujeres fueron utilizadas porque las postularon a cargos de elección, ellas ganaron pero no ejercieron sus funciones.

Aunque las candidatas, particularmente en el ámbito municipal obtienen las presidencias municipales muchas veces los síndicos ejercen el cargo porque al interior del partido político se cree que ellos fueron desplazados para cumplir la cuota de género y por tano deben tomar decisiones, ejercer el presupuesto y convocar a sesiones de Cabildo, explicó.

López Sánchez también llamó al Legislativo a diseñar una reforma constitucional que además reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público a fin de que las mujeres indígenas tengan oportunidad de participar en la vida política.

Desde el punto de vista de la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leticia Bonifaz Alfonzo, aunque la reforma en materia de paridad fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso, ella percibe que las resistencias no se hicieron evidentes a fin de ser políticamente correctos.

En este contexto, la catedrática explicó que en el Poder Judicial de la Federación hay una proporción de 80 por ciento de hombres jueces y 20 por ciento de mujeres por lo que la reforma debe revisar cómo se deben hacer los concursos para acceder a estos puestos y analizar cuáles son las condiciones que impiden que las juezas o magistradas concursen en igualdad de condiciones.

La ex consejera jurídica del Distrito Federal y ex directora de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que las convocatorias de concurso no pueden ser neutras, deben tomar en cuenta la desigualdad en el terreno de lo privado, por ejemplo, que ellas tienen poco tiempo para prepararse y estudiar porque deben realizar tareas de cuidado en el hogar.

Bonifaz Alfonzo mencionó que en la integración del Poder Judicial se debe considerar que las mujeres tienen temor a la adscripción porque cuando concursan y ganan una plaza son enviadas a laborar a alguna entidad del país, pero en ocasiones no tienen poder de decisión sobre su movilidad o no tienen facilidad de encontrar las redes que formaron en su lugar de residencia.

En la mesa participó la exgobernadora de Zacatecas, Amalia Dolores García Medina, quien dijo que la presencia de mujeres en espacios de poder permitirá una relación de iguales y esto sólo será posible con una reforma del Estado que analice la pobreza de tiempo de las mujeres y considere una nueva política de dimensión social.

La reforma, dijo, debe garantizar la participación y presencia de las mujeres estableciendo quiénes son los sujetos obligados de garantizar la paridad en cada poder del Estado y crear mecanismos sanciones para quienes no cumplan con este principio constitucional. (Anayeli García Martínez)