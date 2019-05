Sánchez Cordero celebra hermandad mundial contra violencia de género

México, 29 May (Notimex).- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que es momento de transitar del aislamiento a la sororidad (hermandad) mundial en la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas.

En el marco de la firma de la Iniciativa Spotlight, impulsada por la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo ofrecer espacios seguros a la población femenina y combatir el feminicidio, consideró indignante que en el mundo 90 mil personas mueran asesinadas cada año por el simple hecho de ser mujeres.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que el Estado mexicano asume como responsabilidad propia la seguridad de las mexicanas, para que accedan a una vida libre de violencia.

La iniciativa global, dijo, tendrá beneficios para dos millones 300 mil personas de manera directa y cerca de cinco millones en cuatro años, pues se replicará en todo el país.

En México se aplicará en principio en los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua; Chilpancingo, Guerrero; y Ecatepec y Naucalpan, en el Estado de México, con una inversión de 11.8 millones de dólares. Será ejecutada por seis agencias de la ONU y tendrá una duración de cuatro años.

En ese periodo se trabajará en coordinación con los gobiernos federal y locales; organizaciones de la sociedad civil, así como las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

La Unión Europea destinó una inversión inicial de 500 millones de euros para la implementación de la estrategia en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, cuyo fin es mejorar la vida de las mujeres y niñas, al erradicar todas las formas de violencia en su contra.

Durante el evento, Irinea Buendía, activista y madre de una víctima, calificó a la iniciativa como una “bocanada de aire fresco” en un país donde son asesinadas 10 mujeres al día, muchas de ellas revictimizadas, y donde son inagotables los obstáculos para acceder a la justicia.

La periodista Lydia Cacho, embajadora de la estrategia, recalcó que no hay excusa en un gobierno de austeridad para no actuar contra la violencia de género y que la reconozcan con cambios de fondo y no de forma.

Al evento también acudió la directora Ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka; el director General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman.