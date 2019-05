Se incrementa violencia contra periodistas por sus coberturas

En los últimos dos días, periodistas de Coahuila y Michoacán denunciaron ser víctimas de amenazas en su contra mientras que otra periodista de Tamaulipas desapareció.

La periodista Ana de León, colaboradora de Mexico Industry, fue vista por última vez en la carretera Ciudad de México-Querétaro entre las 11 y 12 de la noche, el 22 de mayo. Había viajado en avión procedente de su ciudad de origen, Reynosa, así lo dio a conocer el periodista Ángel Domínguez en su página de Facebook, donde, a nombre de la familia, pidió apoyo para localizarla.

El colectivo “Periodistas Desplazados”, a través de Twitter, escribió que “según su pareja, hombres armados la bajaron de su vehículo sólo a ella en la carretera”. La revista Mexico Industry, también en Twitter, manifestó su “consternación a causa de la desaparición de la Srita. Ana de León, quien fungió como editora de la zona de Querétaro hasta el mes de abril del presente año. Deseamos pronto recibir noticias favorables de su ubicación.”

En tanto, en otras regiones del país, dos periodistas denunciaron recibir amenazas. Gloria Ruiz García, fundadora de 4pnoticias.com, en Ciudad Acuña, Coahuila, responsabilizó en una carta publicada ayer en Facebook, al gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, al Secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, al subdirector de la Policía de Investigación Criminal del estado, Raymundo Muñoz Nájera; a los mandos y elementos de las corporaciones Fuerza Coahuila y Agentes de Investigación Criminal; del hostigamiento que está recibiendo.

Narró que éste se da tanto vía telefónica, redes sociales, como en sus trayectos en automóvil; y que se difunden falsos rumores de privación ilegal de la libertad a sus familiares. Ruiz ve la causa de los ataques por una publicación en su portal sobre el caso de robo de 97 mil dólares a un ciudadano de Estados Unidos, a manos de Agentes de Investigación Criminal y señalamientos hacia el gobierno de Coahuila y las corporaciones mencionadas.

Advirtió que las agresiones han venido incrementándose al paso de los meses de este 2019, y que incomodan sobre todo a las autoridades.

“En consecuencia, cualquier agresión a mi familia, mis bienes y mi persona, no estarían ligados al crimen organizado (aunque así lo quisieran hacer creer) y sí al gobierno estatal”, escribió la periodista.

En otro caso, la periodista Alejandra Jiménez García, reportera de radio L de Zacapu, Michoacán, y colaboradora de los portales “Hoy LP” del municipio de la Piedad, y Notivisión del municipio de Quiroga, informó ayer que a raíz de su labor, recibió amenazas de muerte.

En un video difundido en redes, narró que lleva 19 años ejerciendo el periodismo en la región Zacapu. Las amenazas, dijo, estarían directamente relacionadas con un trabajo que hizo sobre el cambio de uso de suelo en la región de Zacapu y Coeneo, “por parte de empresarios que han venido realizando tala inmoderada, así como provocando incendios forestales”.

Jiménez dijo que ha recibido llamadas telefónicas y que hubo acciones de acoso y de persecución. “Salgo de mi municipio, y se me ha estado ubicando de manera directa, con un cartelón amenazante, en el cual se hace alusión a las notas que he hecho sobre los incendios forestales”, denunció.

Por todo ello ya interpuso las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público en Zacapu y Puruandiro. Solicitó la protección de la Fiscalía General del estado, el 22 de mayo pasado.

“Las condiciones de trabajo en aquella región no son las óptimas, no existe seguridad, no existen garantías de poder realizar un ejercicio profesional. Me manifiesto con temor a las amenazas de las que he sido objeto. Considero que mi integridad física se encuentra en riesgo”, manifestó Jiménez García.

De acuerdo con el informe “Herencia de un sexenio. Simulación y desplazamiento. Violencia contra mujeres periodistas 2012-2018” realizado por Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), documentó que en ese sexenio fueron agredidas 448 mujeres periodistas.