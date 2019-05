Gabriela de la Garza opina que la mujer está rompiendo estereotipos

México, 23 May (Notimex).- La mujer está rompiendo estereotipos y presiones que, a través de los años y en muchas generaciones, ha dejado el patriarcado, opinó la actriz Gabriela de la Garza.

“Las mujeres nos hallamos en un momento importante, en una época en la que nos estamos reinterpretando. Por fin estamos reconociendo quiénes somos y, gracias eso, tenemos más claro el camino que debemos tomar ahora para continuar nuestra vida”, subrayó en entrevista con Notimex.

El género femenino, destacó, “está ignorando los estereotipos marcados por años y se está liberando de las presiones del patriarcado, lo cual me da gusto porque en mi día a día vemos a mujeres más felices, realizadas y satisfechas”.

Este es uno de los temas que se abordan en la película mexicana Solteras, que el 7 de junio próximo se estrenará en los cines del país bajo la dirección de Luis Javier Henaine y con las actuaciones estelares de Cassandra Ciangherotti, Sophie Alexander, Irán Castillo, Flor Eduarda Gurrola, Mariana Cabrera, Juan Pablo Medina y Luis Arrieta, entre otros.

“Es la primera vez que hago comedia en cine. El cambio fue drástico e interesante, sobre todo porque la vez más reciente que participé en cine fue a través de El habitante (2017). Ya me hacía falta experimentar este género y más con una historia inteligente cuyo mensaje es importante”, comentó.

Gabriela de la Garza interpreta a “Lucila”, una casamentera que se encarga de impartir cursos para que las mujeres logren hallar a su pareja ideal y contraigan nupcias.

“Ella dice que se deben hacer ciertas cosas y cumplir con determinadas fórmulas para llegar a tener una pareja. Asegura que el fin justifica los medios, por lo que su principal consejo es que no importa hasta dónde seas capaz de llegar con tal de tener novio”.

Solteras se centra en el caso de “Ana”, quien desea casarse con un hombre antes de cumplir los 30 años. Sin embargo, por más que lo intenta, no encuentra al ideal, por lo que, decidida a cumplir con su objetivo, busca la ayuda de una casamentera.

En la vida real, la actriz aseguró que jamás hizo locuras por el miedo a estar sola.

“He tenido la fortuna de ser una mujer que disfruta de su soledad cuando me ha tocado experimentarla. También he disfrutado mucho a las parejas que me han acompañado y han hecho equipo conmigo, siempre han sido un buen apoyo y nunca lo contrario. Afortunadamente, nunca me he visto en una situación como la de los personajes”.

En la actualidad, al lado de Álvaro Guerrero, Gabriela de la Garza participa en la puesta en escena Testosterona, escrita por Sabina Berman, que se presenta en un teatro capitalino.