Asesoras civiles de ONU Mujeres piden a Inmujeres mantener espíritu del Proequidad

Las 17 agrupaciones y redes que conforman el Grupo Asesor de la Sociedad Civil (GASC) de ONU Mujeres llamaron al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a que mantenga el fin por el que se creó el programa Proequidad, que es fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en su labor de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres.

En un comunicado expresaron que se sumaban a las voces de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el poder legislativo y los consejos Consultivo y Social del Inmujeres, para solicitar a la instancia rectora de la política de género que emita a la brevedad las bases de la convocatoria del programa Proequidad.

El grupo asesor de ONU Mujeres indicó que los proyectos que se financian con el fondo Proequidad, sobre el adelanto de las mujeres en los ámbitos social, político económico o cultural, cumplen con el artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual señala que la política nacional debe contar con las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva además de asegurar una planeación presupuestal para ello.

Asimismo, las integrantes del GASC manifestaron que tienen el compromiso de continuar promoviendo el diálogo con el gobierno a fin que reconozca la contribución que hacen las organizaciones, redes, colectivos y asociaciones con su trabajo diario y no retribuido en la agenda de igualdad y no discriminación hacia las mujeres.

Entre las organizaciones civiles asesoras del ONU Mujeres se encuentran el Grupo de Estudios sobre la Mujeres Rosario Castellanos; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC; Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género, Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversas Sexual, entre otras.

Por otra parte, consultada por Cimacnoticias la consejera del Inmujeres, Eugenia Flores Hernández, informó que han solicitado una reunión con la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, para dialogar sobre el futuro del Proequidad, y que siguen esperando una respuesta.

También se ha dicho a las consejeras que esta semana el Inmujeres podría publicar la convocatoria para acceder a los fondos del Proequidad, pero desconocen si las organizaciones civiles podrán participar o será dirigida a los institutos las mujeres de las entidades federativas.

Cabe recordar que el pasado 15 de mayo diputadas de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de la Revolución Democrática (PRD), presentaron un punto de acuerdo en el que instaron al Inmujeres a publicar la convocatoria para que las organizaciones civiles ejerzan el fondo de 86 millones de pesos asignados este 2019 al Proequidad.

El Inmujeres, a cargo de la doctora Nadine Gasman Zylbermann, respondió horas más tarde al exhorto de las legisladoras que el espíritu del programa Proequidad será trasladado a nuevas estrategias de colaboración, considerando las actuales disposiciones gubernamentales.

De acuerdo con información que compartió la diputada Martha Tagle -una de las impulsoras del punto de acuerdo- el pasado 7 de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, informaron al Inmujeres que el fondo Proequidad no será entregado para no contradecir la “circular 1” del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que ordenó no entregar recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil.

ESTADOS PRESIONAN

Mientras tanto los congresos estatales también presionan para que no desaparezca el fondo Proequidad. Este 21 de mayo la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Blanca Gámez Gutiérrez, presentó en el congreso de Chihuahua un punto de acuerdo para que la convocatoria del Proequidad, que normalmente se publica en marzo, se haga pública.

La legisladora recordó que el Proequidad se creó en 2002 como parte de los programas a favor del bienestar de las mexicanas y su desaparición sería un retroceso: “el contar con un Instituto Nacional de las Mujeres, leyes para la igualdad y fiscalías especializadas, esto ha sido gracias a las organizaciones de la sociedad civil, a las defensoras de Derechos Humanos. Una lucha que sin embargo lleva varios años y no termina, es justamente tener presupuesto con perspectiva de género para la igualdad entre hombres y mujeres”.

También señaló que eliminar el fondo Proequidad faltaría al artículo 25, fracción VII, de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se precisa que a la Junta de Gobierno del Inmujeres le corresponde “impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres”.