Incifo ofrecerá disculpa por negligencias en el feminicidio de Lesvy Berlín

El Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México ofrecerá el próximo 22 de mayo una disculpa pública a la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio por las irregularidades que cometió en la necropsia al cuerpo de la joven, quien fue asfixiada con el cable de un teléfono público el 3 de mayo de 2017 en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Será esta la primera disculpa que ofrece la dependencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) a víctimas por sus malas prácticas. Ello, como parte de la Recomendación 1/2018 que emitió la Comisión de Derechos Humanos local, por las violaciones en el caso de Levy Berlín.

En la Recomendación se asienta que el 4 de mayo de 2017 el perito médico forense adscrito al Instituto, Jaime Cruz Huerta, cometió irregularidades en el dictamen de necropsia que realizó al cuerpo de Lesvy Berlín; no precisó el tiempo aproximado de la muerte; ni la mecánica de producción ni temporalidad de cada una de las lesiones; tampoco mencionó las cicatrices no recientes; no tomó fotografías a todas las lesiones externas e internas descritas, y por lo que hace a las fotografías de lesiones que sí tomó no son nítidas.

Luego, el 19 de mayo de 2017, el propio perito Cruz Huerta amplió el dictamen de necropsia y reconoció diversas omisiones y errores. Señaló cuatro lesiones en la cabeza, cara y el tobillo que omitió. Respecto al surco en el cuello de Lesvy Berlín causado por la asfixia, indicó que por “errores mecanográficos” se había asentado que era de seis milímetros en lugar de 40 milímetros. Nuevamente no indicó la hora aproximada del fallecimiento de Lesvy.

Las omisiones del personal del Incifo abonaron a que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) mantuviera la teoría de que Lesvy cometió suicidio y no esclarecieran los hechos. De acuerdo con lo documentado por la CDHDF, en el dictamen de genética forense se señaló que a partir del análisis de las muestras recabas en el cable, bocina y micrófono del auricular del teléfono público se encontró que pertenecían a un hombre, no obstante, no contaban con la muestra de referencia del imputado.

A falta de estos dictámenes periciales, indica la CDHDF, el 8 de mayo de 2017 el perito el criminalística de la PGJDF, Ulises Meneses, rindió un dictamen en el que se señaló que la muerte de Lesvy fue un suicidio.

Por estas omisiones en la debida diligencia que cometió el personal pericial del Incifo, el órgano de Derechos Humanos local determinó que la dependencia violó el derecho al debido proceso y además omitió brindar un trato respetuoso al cuerpo de Lesvy pues al no aplicar el protocolo específico de investigación en casos de feminicidio, no hizo una exploración profesional, con instrumentación adecuada.

La recomendación exige como parte del resarcimiento a las víctimas una disculpa pública del Incifo a la madre, padre y abuelos maternos de Lesvy. La medida se cumplirá el próximo martes 22 de mayo en las instalaciones del Instituto en honra a la memoria de la joven a dos años de su asesinato.

Otra de las medidas que debe cumplir el Incifo es actualizar la Guía Técnica para la Realización de Necropsias en casos de Feminicidio conforme a los estándares internacionales y que se prevean las diligencias necesarias para la investigación de feminicidios, sin acortarse a cuestiones de violencia sexual.

Las otras instituciones responsables en la violación de Derechos Humanos en el feminicidio de Lesvy son la Secretaría de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia, quien es la única que ha ofrecido la disculpa pública el pasado 2 de mayo.

Cabe recordar que el 3 de mayo de 2019 cuando se halló el cuerpo de Lesvy Berlín en una caseta telefónica cercana al Instituto de Ingeniería de la UNAM, se aseguró que la joven se había suicidado.

Sin embargo, después de conocer los videos de las cámaras de vigilancia se evidenció que la entonces pareja de Lesvy estuvo con ella y mantuvieron un discusión. Jorge Luis González fue detenido y acusado de homicidio por “no haber impedido el suicidio de Lesvy”.

Tras la lucha en tribunales de la familia de Lesvy el caso fue reclasificado por orden la Quinta Sala del TSJ capitalino a feminicidio, posteriormente la PGJDF cambió la teoría de los hechos y acusó a Jorge Luis por haber estrangulado a Lesvy con el cable del teléfono. Se espera que las audiencias del caso comiencen en junio. (Hazel Zamora Mendieta)