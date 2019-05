“El 10 de Mayo no hay nada que festejar” madres de desaparecidos

Puebla, 10 May (Notimex).- “Mil disculpas anticipadas, ojalá nunca se encuentren en nuestra situación”, expresa María Luisa Núñez Barojas, mamá de Juan de Dios Núñez Barojas, quien desapareció el viernes 28 de abril de 2017, junto con los hermanos Abraham y Vicente Basurto Linares, tres jóvenes que aún no han sido localizados.

En entrevista con Notimex, madres del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla exhortaron a la población que pudiera resultar afectada por la marcha que realizarán este viernes, a comprender el acto, ya que lo único que quieren es exigir respuestas a las autoridades sobre el paradero de sus hijos.

“Soy enemiga de afectar los derechos de los demás, pero necesitamos hacer la marcha porque es nuestra manera de conmemorar El Día de las Madres, no de celebrar, porque nos han desaparecido de manera forzada a nuestros hijos”, sostuvo María Luisa Núñez.

Adelantó que en el marco de la celebración de El Día de las Madres, se manifestarán integrantes de esta organización civil, a partir de las 10:00 horas, con la salida del zócalo de Puebla rumbo a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, ubicada sobre el bulevar 5 de Mayo.

El objetivo de esta marcha pacífica, dijo, es exponer las fotografías de sus familiares desaparecidos, hacer visible que en esta fecha tan significativa en México hay miles de madres “mutiladas”, porque les han desaparecido a sus hijos, les han arrebatado la razón de ser madres.

“Nosotras ya no podemos festejar, ya no podemos celebrar, ya no podemos decir felicidades, o que nos digan felicidades; lo cierto es que tenemos nuestra alma destrozada, todos los días son grises y más en la fecha de cumpleaños de nuestros hijos. ¿Qué vamos a festejar un 10 de mayo, si no está la persona por la cual soy madre?”, insistió.

En la marcha participarán familias de víctimas de desaparición forzada de los municipios de Puebla, Cholula, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Tepeaca y de otras ciudades del estado.

También estará presente el colectivo Bordando por la Paz, que se ha sumado a esta causa para sensibilizar el problema a través del bordado de pañuelos con los nombres de cada una de las personas no localizadas, una tarea que comenzaron hace semanas y que les ha servido como terapia ocupacional, pero también para reforzar la unidad que han alcanzado los familiares de los desaparecidos.

María Luisa Núñez apuntó que este colectivo surgió el año pasado a raíz de la lucha que continúa para encontrar a su hijo Juan de Dios.

“El 10 de mayo del año pasado nos manifestamos dos familias para buscar a tres desaparecidos, pero mañana nos manifestaremos 30 familias que buscan a 35 personas sustraídas.

“Estas cifras reflejan el incremento de este problema social y del cual no hay números certeros, pues se estima que en cuatro años suman poco más de dos mil personas han desaparecido de manera forzada en Puebla”, alertó María Luisa Núñez.

Entre los principales obstáculos que se enfrentan los familiares se encuentran: policías ministeriales sin capacitación, empatía e interés para atender las denuncias de personas desaparecidas, así como la falta de recursos en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla.

“Pedimos que la sociedad en general como las autoridades tengan un poco más de empatía con quienes sufrimos la desaparición de un familiar, que no nos juzguen y no juzguen a nuestros jóvenes hombres y mujeres diciendo que ellos eso se lo buscaron.

“Necesitamos que la gente sepa realmente lo que nos pasó, también les puede ocurrir a ellos si no comenzamos a cuidarnos entre todos nosotros”, dijo María Guevara Toxtle, quien busca a su sobrino, Michell Jiménez Toxtle de 21 años de edad, desaparecido desde el 18 de febrero del 2016, en el municipio de San Andrés Cholula.