Gobierno debe reconocer la gravedad de la violencia contra la niñez

México, 6 Mayo (SEMlac).- El gobierno mexicano debe reconocer la gravedad de los índices de violencia contra niñas, niños y adolescentes, planteó en un comunicado la organización internacional Save the Children, a propósito del Día del Niño y de la Niña.

La organización pide dar máxima prioridad a la protección de niñas, niños y adolescentes con políticas públicas efectivas y un presupuesto suficiente para implementarlas, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionara la veracidad de los datos oficiales que confirman que tres niñas, niños o adolescentes son asesinados cada día en México.

“Los datos oficiales de Gobierno registran en promedio tres niñas, niños o adolescentes asesinados cada día en el país. Es urgente que el Gobierno mexicano reconozca la gravedad de esta realidad y priorice su atención mediante políticas efectivas y presupuesto suficiente.

“La protección de los derechos de la niñez, particularmente el derecho a la vida, no puede esperar. La sociedad mexicana no debe ser paciente al observar estas atrocidades. Es fundamental exigir al Estado que proteja y garantice el derecho a la vida, al desarrollo y al bienestar de cada niña y niño”, subraya Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save the Children en México.

La violencia es el problema que más preocupa respecto a niñas, niños y adolescentes en México. Sus crecientes índices han tenido como consecuencia el incremento de menores de edad entre las víctimas de homicidio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2015 y 2017, los homicidios entre 0 y 17 años aumentaron cada año, pasando de 1.057 (2015) a 1.126 (2016) y 1.498 (2017).

Por su parte, los feminicidios en niñas y adolescentes de 0 a 17 años también se incrementaron en los últimos años. Mientras en 2015 se contabilizaron 50 casos, en 2018 fueron 86, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Veracruz, Estado de México, Puebla, Chihuahua y Nuevo León fueron los estados con más casos.

Programas públicos no han funcionado

“Las cifras y el contexto diario que viven las niñas y niños revelan que los programas públicos de prevención de la violencia no han funcionado. Es imperativo e inaplazable que el Gobierno mexicano establezca una estrategia nacional para atender las causas estructurales de la violencia contra la niñez y la adolescencia, que promueva un cambio cultural y de conciencia y garantice la impartición de justicia. Asimismo, deben incrementarse los recursos para la protección de la niñez, ya que es uno de los derechos a los que se asigna menor presupuesto público”, insiste Nancy Ramírez.

En México, siete de cada 10 niños y niñas son víctimas de algún tipo de violencia, como castigo físico, acoso escolar, abuso, explotación y violencia intrafamiliar o social, propia del contexto en el que vive.

Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar de violencia física, abuso sexual y homicidios entre menores de 14 años. Se estima que el 70 por ciento de infantes está sometido a algún proceso violento en la escuela, en la casa o derivado del crimen organizado.

“Niñas, niños y adolescentes se encuentran en un entorno hostil, cargado de fuertes relaciones violentas en la comunidad, pero también en la escuela y en su hogar. El estrés tóxico al que están sometidos puede derivar en conductas como ansiedad, sentimientos constantes de miedo, estrés postraumático, deterioro del desempeño académico o abandono escolar, somatización como dolores estomacales, dolores de cabeza y otros relacionados con causas emocionales y no físicas”, explica Nancy Ramírez.

Save the Children recuerda la necesidad de fortalecer el sistema de protección integral de la niñez, dotándolo de recursos humanos y financieros suficientes y efectivos, y elevando su nivel político para que pueda cumplir con su función de articular la política nacional para la infancia y la adolescencia, tanto a nivel nacional como local, y contemplando un enfoque de prevención, atención y remediación. La organización considera imprescindible la creación de entornos donde niñas, niños y adolescentes se sientan y vivan seguros.

“La violencia impacta severamente en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, con consecuencias devastadoras en su presente y futuro. Lograr una sociedad pacífica, justa y próspera, se inicia por garantizar que cada niña y niño crezca en entornos seguros, estables y libres de violencia, y que tengan la posibilidad de participar activamente en la transformación social”, concluye Nancy Ramírez. (semmexicoedicion@gmail.com)