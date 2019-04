Alarmante la violencia física y sexual contra mujeres, Patricia Olamendi

México, 11 Abr (Notimex).- La violencia física contra las mujeres no se refiere a cachetadas ni pellizcos, sino a tentativas de feminicidios y agresiones que ponen en peligro la vida, quemaduras, cortes con armas punzocortantes, es una violencia grave, destacó Patricia Olamendi.

Respecto la violencia sexual, México está por encima de lo que pasa en el mundo, con cuatro de cada 10 mujeres violentadas, expuso la coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”

Esta cifra, indicó, es aterradora, pues ese tipo de violencia es la que menos se denuncia, se estima que solo una de cada 10 mujeres lo hace y cuando se llega a una institución no se le cree y se le cuestiona, se deja en el total desamparo a la mayoría de las mujeres, “es un tema muy grave y preocupante”.

Las mujeres viven en México la violencia en solitario porque no hay manera de recurrir a apoyo psicológico y social; son las organizaciones las que de vez en cuando pueden apoyar, pero con el riesgo de que puedan desaparecer.

En cuanto a la respuesta de la sociedad, sobre el movimiento “MeToo” dijo que se tienen posiciones encontradas y prevalece la actitud machista que cuestiona a las mujeres, por lo que pidió que antes de emitir un juicio u opinión, se reflexione cuando se hacen afirmaciones respecto a las víctimas, lo difícil que es y lo que tuvo que vivir para que tomara la decisión de decir “esto sufrí o esto padecí”.

“Sería bueno que reflexionaran antes de que hicieran comentarios tan ligeros y tan grotescos en algunos casos, falta que la sociedad tome conciencia de que esta violencia no es normal y no puede seguir siendo normalizada, pero sobre todo no puede seguirse tolerando, esa es la parte más importante”, añadió.

Ante estas denuncias, las autoridades continúan con una actitud omisa, se habla de un Estado omiso, indiferente a la violencia y son precarias, ya que un país con casi 120 millones de habitantes solo tiene 59 refugios para mujeres y de éstos 41 son de organizaciones civiles en peligro de desaparecer el próximo año o quedarán muy lastimadas.

Precisó que esto es algo en lo que se debe reflexionar, el deber del Estado de proteger y atender, “somos el peor país de América Latina, no puede el país no contar con instituciones, mecanismos, centros de apoyo, fiscalías, asesorías, juzgados especializados, es el país que no quiere a sus mujeres”.

Finalmente, expresó su beneplácito al ver a tantas jóvenes defendiendo sus derechos, porque solo cuando las mujeres están unidas, protestan y defienden sus derechos, se pueden hacer grandes cosas, pues la presencia numérica se expresa también en la escena pública.