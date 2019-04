Tatiana Clouthier mujer, madre y política

México, 5 Abr (Notimex).- De niña soñaba con ser auxiliar de vuelo (aeromoza); ahora, a sus 54 años de edad, le gusta el rap, cocina y sabe bailar. Tatiana Clouthier es diputada federal por Morena y ataja las voces que la ven como presidenciable para 2024.

“Ni siquiera es adelantar (tiempos), es una falacia del ser humano para evitar hacerse responsable del presente y alucina o juega al futuro para no actuar en el hoy; no me gusta jugar con la mente así”, expresó con su acento norteño y estilo directo al hablar, como buena neoleonesa.

Tampoco adelantó vísperas sobre 2021 cuando concluya su diputación, pues dijo desconocer lo que hará para ese entonces; “no sé si me voy a regresar a mi casa o no sé si voy unirme al gabinete de Andrés (Manuel López Obrador), ya veremos”.

La expanista no se definió como una política tradicional: “Mi padre siempre nos decía que la política era la búsqueda del bien común y que había que trabajar y regresar algo a la comunidad donde creciste, y mi madre siempre se la pasó sirviendo”.

Así creció la legisladora, con la enseñanza y el ejemplo de su padre, Manuel Clouthier “Maquío”, considerado en el Partido Acción Nacional (PAN) como una figura clave de su historia.

La excoordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador es una mujer moderna, que lo mismo atiende reuniones, recibe gente en sus oficinas, legisla, hace ejercicio, cocina para su familia, que comparte con uno de sus hijos el gusto por la música rap cuando lo lleva a la escuela.

La “tía Tatis” como llaman los “millennials” en las redes sociales, compartió con Notimex el recuerdo de su primer trabajo, en 1989 en el municipio de San Pedro Garza García, en su estado natal, Nuevo León, donde repitió dos trienios y luego pasó a la administración pública estatal.

De ahí, contó, hubo un brinco a la política en la campaña presidencial de Vicente Fox, hoy uno de los más personajes más críticos de López Obrador.

Al hablar de la diferencia entre las campañas de Fox y López Obrador, la expanista dijo que en el primer caso “fue a ras de tierra, de contacto con la gente, pero había un nicho muy claro: había muchas reuniones, desayunos, muchas mujeres involucradas, clase media para arriba”.

Aseguró además que a Vicente Fox se le debe la creación de los institutos de Acceso a la Información y Nacional de las Mujeres, así como el haber mandado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a su casa.

Sin embargo, apuntó, “creo que desaprovechó un momento histórico para realmente hacer una transformación de fondo en el país”.

Su rutina es levantarse a las 6:30 horas para hacer ejercicio o caminar, aunque cuando está en Monterrey lleva a su hijo a la escuela, va a la oficina para atender a la gente o acude a eventos, regresa a su casa a comer, responde mensajes y correos y por la noche prepara la cena y comparte con su familia.

A Tatiana Clouthier le gusta leer y tiene sus autores favoritos, entre ellos Ángeles Mastretta y Laura Restrepo, pero recordó la forma en que la cautivó la novela “La fiesta del Chivo”, de Mario Vargas Llosa, y la impresión que en su juventud le dejó “El lobo estepario”, del suizo-alemán Hermann Hesse.

También le gusta leer biografías y entre sus favoritas están las de Hillary Clinton, Bill Clinton y Nelson Mandela.

Fue mamá por primera vez a los 36 años; tiene una hija de 19 y un joven de 17 años, a quienes les gusta les cocine chilaquiles, aunque su platillo favorito son los tacos marlin.

De su libro “Juntos hicimos historia”, en el que hace un recuento de lo sucedido en la campaña que ganó al candidato que buscó tres veces la Presidencia de la República, la política norteña aseguró que se trata de una experiencia que vale la pena ser compartida y conocida en el país.

Fustigó a quienes han criticado su apoyo al proyecto del presidente López Obrador por ser hija de “Maquío”.

“Imagínate si origen fuera destino. No tienen idea de lo que es proyecto en términos reales, quien conoce los principios propios del momento en que se generó el PAN (sabe que) no tiene nada que ver con el PAN de hoy en día”, sostuvo.

Clouthier Carrillo descartó ingresar a las filas de Morena, pues hace mucho tiempo decidió no pertenecer a ningún partido, y no estar más que con México.

Con ánimo rebelde y soberano, Tatiana Clouthier puntualizó: “Yo no nací para cumplir las expectativas de nadie, ni las de mis padres. Nací y aprendí para ser libre, me educaron en la libertad y me educaron con compromiso y amor a México, con honestidad, y es lo que hago”.