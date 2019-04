Piden diputados hasta 20 años de cárcel por lesionar con ácido a mujeres

México, 4 Abr (Notimex).- Diputados de todas las fracciones legislativas impulsan reformas al Código Penal para tipificar como delito las lesiones contra mujeres en razón de género cometidas con ácido o sustancias corrosivas, con penas de hasta 20 años de cárcel.

Con el respaldo de los partidos Morena, PAN, PRI, Encuentro Social, PT, Movimiento Ciudadano y PRD, la reforma del Partido Verde busca imponer de 10 a 15 años de prisión a quien lesione a una mujer por razón de género, y dicha pena se aumentará en dos tercios cuando las lesiones sean provocadas por sustancias corrosivas y ácidos o las afectaciones sean en los órganos genitales femeninos y mamas.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aseguró que su bancada respalda la propuesta y buscarán agilizar su análisis y aprobación.

En conferencia de prensa conjunta, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, dijo que es necesario que queden plasmados en la ley los apoyos que requieren las mujeres agredidas para que reciban la atención adecuada.

En tanto, Esmeralda Millán, de 24 años, a quien su expareja le arrojó ácido, por lo que perdió un ojo y tiene que ser sometida a varias cirugías, dijo: “fui atacada por mi ex pareja con ácido y no ha sido nada fácil. La sociedad no te acepta, tan solo porque vas muy tapada, se te quedan viendo horrible a pesar de que no saben lo que te pasó, se burlan, te atacan porque estás desfigurada y das miedo”.

Explicó que: a mí me hacen falta muchas cirugías y el trasplante de córnea y la verdad es que no cuento con la economía y en el hospital no me quieren atender”.

A su vez, a Nirvana Hermosillo, de 23 años, su expareja también la agredió con una navaja: “fui violentada por mi expareja, fui atacada con un arma blanca con la cual destruyó mi ojo derecho. Han sido unos daños irreversibles, son para toda la vida y pido que seamos escuchadas miles de mujeres que están escondidas en sus miedos por miedo a que las vuelvan a atacar”.

El diputado Escobar se comprometió a hacer una colecta para apoyar a Esmeralda Millán para sus cirugías reconstructivas

En tanto, María Esther Alonso Morales, del PRI, consideró que en la iniciativa se debe atender también la regulación para la venta, distribución y almacenamiento de agentes químicos como el ácido sulfúrico, clorhídrico y nítrico, entre otros, que se utilizan para agredir a las mujeres.

En tanto, Fabiola Loya, de Movimiento Ciudadano, afirmó que las cifras sobre la violencia contra las mujeres van al alza.

“Lo dicen las cifras, de 96 mil casos de violencia de género, físicamente el 70 por ciento son causadas por este tipo de lesiones, ya no queremos más mujeres violentadas, queremos abonarle a una cultura de paz”.

Los legisladores federales se comprometieron a promover en cada entidad esta iniciativa y, sobre todo, que no lleve inclinación partidista.