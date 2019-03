Pese a postura contraria a DH Senado aprueba a ministra

Las organizaciones civiles que dieron seguimiento a la designación de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmaron que con el nombramiento de Yasmin Esquivel Mossa el Congreso perdió una oportunidad histórica para defender la independencia judicial y abonar a la confianza ciudadana de las instituciones de impartición de justicia del país.

En un comunicado, agrupaciones como Equis Justicia para las Mujeres; el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); México Evalúa; Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas; y Servicios y Asesoría para la Paz, aseguraron que esta designación sucedió pese al riesgo de conflictos de intereses al momento de impartir justicia, su postura contraria a los Derechos Humanos y sus pocos conocimientos para desempeñar el cargo en el máximo tribunal.

Este martes 12 de marzo el Senado de la República designó por 95 votos, a Yasmín Esquivel Mossa como ministra de la Suprema Corte para los próximos 15 años, a pesar de serios cuestionamientos por parte de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, académicas, académicos, y personas defensoras de Derechos Humanos sobre su falta de idoneidad e independencia para ocupar el cargo, señalaron las organizaciones.

En esta ocasión no enfatizaron los vínculos parentales de Esquivel Mossa pero durante el proceso de designación se le descalificó por ser esposa de José María Rioboó, empresario, constructor y asesor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ante esta crítica, la entonces candidata dijo, durante una comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado: “Me he hecho por mí misma, con una historia propia. No soy la señora de, ni la esposa de…”.

Las agrupaciones dijeron que además de preocupante, esta decisión es reflejo de la falta de normas claras en los procesos de designación de nuestro país, los cuales no se pueden reducir a criterios de elegibilidad mínimos, como es el caso en la actualidad, sino aspirar a que incluyan requisitos de idoneidad y apariencia de independencia e imparcialidad basados en estándares internacionales.

Este caso, indicaron en el comunicado, muestra que urge promover mecanismos que impidan la interferencia de intereses económicos y políticos en los procesos de designación y que es urgente que las y los legisladores mejoren los procesos de designación para que sean transparentes, abiertos a la participación ciudadana y garanticen la máxima publicidad de las decisiones.

Consideraron que el Ejecutivo, con el envío de esta terna, y el Senado, al aprobarla, dejaron claro que le deben a la sociedad mexicana un proceso transparente y con participación ciudadana sustantiva; informar el voto de cada senador para saber quién apoyó a la ministra; y presentar ternas con perfiles destacados y tener un proceso que deje de lado los acuerdos políticos y vele por fortalecer la independencia judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la designación de la ministra. Durante su conferencia de prensa matutina dijo: “Me da mucho gusto que el Senado la haya elegido para ocupar ese cargo honroso, para ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una mujer con preparación, con méritos, egresada de la UNAM, de la Escuela de Derecho de la UNAM, con maestría, con doctorado”.

López Obrador explicó que Rioboó no trabaja con él y que no hay vínculo entre la ministra y su gobierno. “A nadie le digo: Vas a estar en la terna y eres mi preferida, o mi preferido y habla con tal senador, él te va a ayudar, ya hablé yo con ese senador, ya le di indicaciones. Todavía más burdo, decían: Ya lo instruí. Eso no, eso ya se terminó, son los senadores los que resuelven”.

Ayer la ministra expresó ante el Senado: “Soy una ferviente convencida de la libertad como valor máximo de la humanidad. Por lo tanto, velaré por mantener ese impulso liberal que predomina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y dijo que respetará los principios donde prevalezcan el principio pro persona, donde existan reconocimiento de derechos, basado en la libertad de decisión y la autodeterminación.

“Ni un paso atrás en la progresividad de los derechos ganados y reconocidos”, dijo.

No obstante, en temas de derechos de las mujeres y al ser cuestionada por senadoras de la Comisión de Justicia, el pasado 4 de marzo, se manifestó por crear comités de ética para evaluar los casos de maternidad subrogada porque hay mujeres que no pueden ser madres y tienen la necesidad de recurrir a estos métodos aunque hay otros casos donde las mujeres son explotadas.

También dijo que en el caso de la maternidad subrogada el Legislativo debe reformar la ley y la Suprema Corte debe aplicarla aunque esté bien o mal hecha; reprobó que en los casos familiares las parejas utilicen a niñas y niños como rehenes y los dañen y en el tema del aborto dijo que a los jueces les corresponde aplicar la ley conforme lo marque la legislación de cada estado, sin hacer interpretación morales o religiosas.

Sobre el tema de la adopción por parejas del mismo sexo, dijo que mientras el niño no tenga una afectación psicológica o en su desarrollo, se le debe permitir tener una familia. Consideró que este no es un tema de interpretación judicial porque ya se da, sobre todo cuando una persona ya tiene un hijo. En los casos de niños que van a ser adoptados dijo que hay que revisar para privilegiar el interés superior de los menores de edad.

Tras esa comparecencia, organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), manifestaron que en caso de que alguna de las candidatas fuera electa podría consumarse un grave retroceso en materia de protección de los derechos humanos en el país.