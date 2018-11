Construir la igualdad desde abajo: Anabel López Sánchez

Es una feminista oaxaqueña convencida que la igualdad se teje desde abajo, en el territorio, en lo local. Su candidatura para dirigir el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) fue hecha pública en una conferencia de prensa en Oaxaca, apoyada por organizaciones y colectivos con los que trabaja Anabel López Sánchez.

El 28 de agosto pasado los colectivos que la apoyan demandaron que “quien ocupe la titularidad del Inmujeres cubra un perfil de alto compromiso social con las mujeres, sus causas y las diversas luchas. Ante ello, es prioritario que la nueva titular sea feminista. Profesional de las áreas de ciencias sociales, derecho, administración pública, sociología, educación y/o ciencia política”.

Ahí quienes se autodefinieron como” Movimiento de Mujeres Feminista de Oaxaca, y como integrantes del Movimiento Feminista y Amplio de Mujeres en México”, dieron el respaldo a Anabel López y llamaron al presidente electo considerar a la ex directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña para sumarse “a contribuir a la cuarta transformación”.

Anabel López hoy colabora con Adelfo Regino Montes, quien ocupará la dirección del nuevo Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, López Sánchez es parte del equipo de Transición en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y es ahí, en una pequeña oficina del edificio de la Comisión donde nos recibe.

Trabajar desde lo local es el centro de su propuesta, “por ser el espacio más cercano a las mujeres”. Desde ahí, asegura, “se puede construir la igualdad, prevenir y atender la violencia”.

Para Anabel López la llegada del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “es finalmente el resultado de todo este trabajo de los distintos movimientos de izquierda, de los cuales nosotras, y yo, hemos sido protagonistas desde distintos ámbitos”.

En su opinión, el Instituto debe fortalecer su política hacia las “mujeres indígenas, afro, campesinas, lesbianas, migrantes”, para quienes se deben crear “medidas afirmativas concretas”.

Está convencida que el Sistema Nacional para la Igualdad debe estar encabezado por el presidente, lo que mandaría no sólo un mensaje de “que las mujeres son prioridad” sino lograría darle un peso político que hoy no tiene.

“Las oaxaqueñas tenemos mucho que aportar”, afirmó. Anabel López en estos meses ha tenido la oportunidad de reunirse en tres ocasiones con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima Secretaria de Gobernación. En una de ellas para ser entrevistada como posible titular del Instituto Nacional de las mujeres, “es una reunión para ubicarte, para conocerte”, dijo Anabel López sin profundizar.

– Lucía Lagunes Huerta (LLH): ¿Por qué creer que una feminista puede llegar al Inmujeres?

– Anabel López Sánchez (ALS): El presidente electo ha dado muestras que es un hombre abierto. Por ejemplo la consulta del caso de Atenco, este escuchar a la ciudadanía es una virtud que tiene, él es un hombre de izquierda, estoy convencida que puede escuchar las propuestas de las mujeres, que en esta postura de hacer realidad un cambio de régimen tendrá que abrir su forma de entender y relacionarse con las mujeres dando prioridad al trabajo y lo que han hecho las feministas, que hemos sido quienes han colocado la agenda de las mujeres en el ámbito público.

– LLH: ¡Qué harías, tus propuestas, en caso de llegar al Inmujeres?

– ALS: Primero fortalecer el Sistema Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres. Es muy importante fortalecerlo, para que cada institución promueva políticas públicas o acciones afirmativas a favor de las mujeres.

También, es importante fortalecer el mecanismo de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres (El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres) que si bien también sesiona de manera permanente como lo establece la ley, no ha podido ser este mecanismo que diseñe, promueva y evalué políticas públicas para prevenir y atender la violencia, esta es una necesidad urgente en este contexto de violencia al que nos enfrentamos las mujeres en este país.

Es muy importante que desde ese mecanismo se definan políticas, reformas y presupuestos, se discutan las alertas que no han funcionado, se requiere un replanteamiento de estas acciones para prevenir y atender la violencia.

No podemos seguir pensando en que se van a garantizar los derechos de las mujeres sólo sesionando de vez en cuando sin realizar cosas concretas.

Por ejemplo las mujeres indígenas son las más excluidas de los espacios de toma de decisiones tanto locales y nacional, es muy importante que desde las instituciones de salud y educación se diseñen acciones afirmativas para que más mujeres indígenas puedan ir a la escuela y para que los servicios de salud que reciban sean eficientes, dignos, oportuno.



– LLH: El Sistema está en Conavim ¿cómo entraría el Inmujeres ahí?

– ALS: Efectivamente la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) coordina pero el Instituto tiene responsabilidad, debe haber una modificación para que el Inmujeres se convierta en un área que coordina. Creo que la presidencia del Sistema para la igualdad debe estar encabezada por el presidente.

– LLH: ¿Por qué debe encabezar el presidente el Sistema?

– ALS: Porque es la instancia encargada de la política pública para la igualdad, las mujeres somos más de la mitad de la población, el presidente se sienta con los empresarios, con los involucrados en el campo, que se siente con las mujeres. Desde mi punto de vista, el presidente debe encabezar el Sistema Nacional para la Igualdad, eso para mí tiene que ser un cambio sustantivo.

– LLH: ¿Crees que es factible que el presidente electo quiera encabezar el Sistema?

– ALS: Sí, yo confío en que sí, habría que hacer los ajustes, pero creo que es necesario.

– LLH: ¿Cómo desarrollar una política de igualdad bajo una lógica de austeridad?

– ALS: Transversalizando la perspectiva de género, eso creo que es lo que hay que hacer, los programas sociales deben ser diseñados considerando la perspectiva de género. Eso nos lo estamos perdiendo las mujeres en este momento en el que se está definiendo la política pública, tendríamos que estar participando en la definición de los programas prioritarios.

Y creo que ahí está, que cada institución haga lo que le toca hacer para garantizar los ejercicios de los derechos de las mujeres.

Hay que ir más allá de un Anexo 13 y la transversalidad es el camino en este momento de austeridad.

– LLH: Prostitución ¿un trabajo?

– ALS: Hay que garantizar derechos de las mujeres, hay que ir hacia el reconocimiento de las que quieran, que no se confunda que el reconocimiento del trabajo significa trata, hay que prevenir y atender la trata porque son dos cosas distintas, y hay que regular las que están haciendo porque así lo quieren, porque es la opción que tienen. Soy de la idea de que hay que prevenir y resolver los temas de trata y hay que regular el trabajo.

– LLH: Matrimonio infantil ¿reconocerlo o no? ¿cuándo?

– ALS: Primero habría que construir los debates necesarios, hay que generar espacios de construcción colectiva, esa es mi posición, sin embargo no es la posición que tendría que imperar desde una institución, ahí habría que hacer todos los mecanismos para llegar a consenso, definitivamente el matrimonio infantil es algo en lo que estoy en contra, en Oaxaca trabajamos mucho para eliminar el matrimonio infantil, hay que caminar en esa ruta.

Los derechos son integrales, no podemos hablar parcialmente del ejercicio de los derechos, las feministas tenemos mucho que aportar y veo al Inmujeres en un espacio colectivo, no un espacio del presidente, es un espacio que se ha ganado por la lucha de las mujeres.

– LLH: ¿Cómo mantener autonomía y no ser el brazo del presidente?

– ALS: El instituto te da la posibilidad legal de hacerlo, tiene mecanismos formales como el Consejo Social y el Consejo Consultivo para construir con las mujeres, la independencia tiene que ser parte de un acuerdo político con el presidente. Como dije, es un hombre que escucha, si bien no es su fuerte los temas de las mujeres, su experiencia política le da la posibilidad de escuchar.

– LLH: ¿Cuáles serían las cosas que cambiarías del Inmujeres?

– ALS: Primero la definición de los programas, lo haría de manera colectiva, un proceso de evaluación de coordinación con las feministas, para definir la asignación presupuestal. Yo ponderaría el trabajo en lo local, el Instituto está muy centrado en los institutos estatales y hay que ir a los municipios.

– LLH: Con los Institutos estatales y municipales ¿qué política impulsarías?

– ALS: En los estatales es muy importante seguirlos fortaleciendo con recursos porque son los olvidados de los gobiernos estatales, habría que seguir fortaleciendo con recursos federales con un seguimiento puntual y obligar al Pari passu (en forma equitativa) si el gobierno federal te da recursos el estado tendría que poner la misma cantidad. En un acuerdo en el que el presidente que se siente en el Sistema y en al menos en una sesión se sienten los gobernadores, como condición para los recursos.

Los municipales, traigo en la cabeza de reformar al 115 constitucional que regula los municipios y les deja la responsabilidad de barrer, panteones, basura, drenaje, banquetas mercado, los servicios, tanto en las leyes como las reglas de operación, el uso de los recursos, se restringen a eso.

Es muy importante incorporar en el (artículo) 115 acciones para la igualdad aun cuando tenemos la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia; la ley de igualdad que establece acciones a los municipios, el marco regulatorio no establece nada.

Si lo reformamos podemos modificar las reglas de operación del uso de los recursos federales que llegan a los municipios como Ramo 28 y Ramo 33, que hoy no tiene perspectiva de género.

– LLH: Políticas que impulsarías desde el Inmujeres para los cambios estructurales de las mujeres indígenas

– ALS: El Inmujeres tendría que etiquetar un monto del presupuesto para fortalecer derechos a las mujeres indígenas: a la participación, políticos, sexuales y reproductivos, que difícilmente lo hacen otras instituciones o lo hacen a medias y fortalecer capacidades para que las mujeres puedan generar ingresos. Tiene que haber una estrategia que etiquete recursos específicos para mujeres indígenas en estos temas. Desde el Inmujeres tiene que haber acciones dirigidas a todos los niveles de gobierno que incorporen acciones a favor de las mujeres indígenas y fortalecer los procesos organizativos de las mujeres. Para concretar la igualdad hay que trabajar desde lo local.

Y estrategias de acompañamiento porque una vez que salen a lo público enfrentan diferentes tipos de violencia que tiene el objetivo de limitar su participación y si no se tienen instituciones que tengan estrategias claras de acompañamiento se quedan solas.

– LLH: Violencia política

– ALS: Marco normativo que establezca sanciones claras para aquellos que ejerzan violencia política incluidos los partidos políticos, porque son los principales ejecutores de violencia política contra las mujeres, porque la omisión también es violencia y los partidos políticos son omisos.

Marco normativo nacional y estatal que permitan que se creen espacios de acompañamiento y sanción. La paridad se logró a costa de aquellas que enfrentan directamente la violencia o quienes acompañen a las mujeres, hay una resistencia de los partidos políticos por eso hay que regular y hacer sanciones.

Ir más allá de la observación hay que sancionar, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que sancionar a los partidos, el Tribunal (Electoral) tener criterios más definidos. Hay que establecer sanciones en las leyes electorales al partido político, mecanismos que realmente les afecten.

– LLH: Impunidad ¿cómo abatirla?

– ALS: El Sistema Nacional de Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de la violencia tiene que ser un sistema que genere política pública de prevención y atención y no un sistema de desfile de casos. Un mecanismo generador de política pública que sea implementado en el ámbito nacional, a nivel estatal y municipal.

Insisto que debemos ir a lo local, si las mujeres tienen en su espacio más cercano la certeza de que alguien la va a atender y no le cierran la puerta, entonces en realidad vamos a prevenir el feminicidio.

El Poder Judicial es quien tiene la mayor deuda con las mujeres, en la cotidianidad las maltrata, debe ir más allá de protocolos y juzgar con perspectiva de género, sí hay que capacitarlos y desarrollar mecanismos sancionadores cuando ellos están siendo omisos.

– LLH: La relación con los medios ¿sancionarlos por contenidos sexistas y violentos?

– ALS: Creo que hay que sancionar a los medios, considero que se pueden promover las reformas necesarias no sólo para sancionar sino también la obligación para que generen contenidos que no reproduzcan estereotipos, que no violenten, que no excluyan, que no discriminen a las mujeres, en caso de no cumplirlos establecer las sanciones que amerite el no cumplimiento de esas reglas mínimas para garantizar los derechos de las mujeres.