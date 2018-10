Paridad en el debate parlamentario

Lima, 1 octubre (SEMlac).- En lo que va de nuestra República, es la primera vez que un Presidente está decididamente a favor de mejorar sustancialmente los derechos políticos de las mujeres peruanas, lo que hoy se traduce en la propuesta de paridad presentada en el proyecto de ley 3185, enviado por el Ejecutivo al Congreso y que forma parte de las cuatro reformas que irán a consulta vía el Referéndum próximo.

El proyecto de ley 3185, en su artículo 90, señala que los congresistas son elegidos por un período de cinco años. Las listas de candidatos deben incluir, de manera alternada, un 50 por ciento de hombres.

Si no logramos en esta reforma la paridad, no tendremos en años otra oportunidad. Nos pasará como en el debate alrededor de la Constitución del año 1933, discutida y aprobada en la Constituyente de 1931. Se aprueba el voto municipal, pero no hay elecciones locales en muchos años. Todo el trabajo de incidencia del feminismo en esos años, la presencia de las mujeres en los partidos políticos, no sirvió de nada.

Entiendo la paridad como una propuesta de transformación de nuestras democracias debilitadas, por ello insisto en que el Principio de Paridad y el Principio de Igualdad y no Discriminación tienen que regir la Reforma Política Electoral. Así está la propuesta que presentamos Flora Tristan, Manuela Ramos y Calandria desde la Campaña Somos la Mitad queremos Paridad sin acoso el 2017.

Hemos logrado después de múltiples y numerosas luchas feministas avanzar en un marco normativo a favor de la Paridad en América Latina. Tenemos acuerdos y consensos en todo el sistema de Naciones Unidas, OEA, el Parlamento Latinoamericano. Argumentación y recomendaciones suficientes, incluidas las de la CEDAW.

La última, vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos llevó a adoptar como Estado la estrategia de Montevideo, en la XIII Conferencia Regional de la Mujer de CEPAL, donde se señaló que ‘la democracia paritaria como criterio -cuantitativo y cualitativo- constituye un pilar central en la generación de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres’.

¿Cómo está el panorama en América Latina sobre la Paridad? Los países con Paridad son: Bolivia y Ecuador (2008), Costa Rica (2009), Honduras y Nicaragua (2012), México (2014) y Argentina (2017). En relación con la elección de congresistas mujeres, Perú ocupa el décimo lugar con 37 que representan el 28,46 por ciento. En la región el país más cerrado a las mujeres es Haití, con 2,54 por ciento de congresistas mujeres, Belice con 9,38 y Brasil con 10,72.

Hoy contamos con 52 por ciento de respaldo de la población según encuesta de El Comercio. La de Vox Populi de 2017 daba 72 por ciento de apoyo a la paridad, el 79,4 por ciento eran mujeres, hay un respaldo ciudadano a la paridad importante en el país que hay que tomar en cuenta y que tiene que ver con esa presencia masiva de feministas y mujeres en las calles.