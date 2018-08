Presentan hoy proyecto para despenalizar aborto en Chile

Organizaciones chilenas de Derechos Humanos (DH) presentaron hoy ante el Congreso de la Nación el “Proyecto por la despenalización del aborto por decisión de las mujeres” hasta las 14 semanas de gestación que esperan dé inicio a un debate político y social que se enfoque en los derechos de las mujeres y niñas.

El proyecto solicita modificar los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal chileno para agregar la frase “después de las catorce semanas de gestación” lo que permitirá a las mujeres interrumpir su embarazo “por decisión propia” en el plazo ya mencionado sin importar la causal y sin repercusiones legales.

La iniciativa busca ser una alternativa de las “prohibiciones absolutas” que se encuentran en la legislación presente, las cuales –explica- bajo creencias morales o religiosas obligan a las mujeres a “cumplir el mandato social de la maternidad” y obstaculizan su acceso a un aborto seguro.

En entrevista con Cimacnoticias, la integrante de la organización “Mesa Acción por el Aborto”, Tamara Vidaurrazaga Aranguiz, dijo que las organizaciones esperan que el proyecto abra un debate “ciudadano amplio” que desmitifique la práctica del aborto como un delito y con ello se deje de criminalizar a las mujeres.

Agregó que la criminalización no impide que las mujeres aborten ni las disuade de no practicarlo, sino que las pone en una situación de vulnerabilidad al sólo dejarles una opción: “la clandestinidad”, la cual dijo, afecta en particular a las mujeres en situación de pobreza, ya que éstas no cuentan con los recursos necesarios para solventar un aborto.

Dijo que las mujeres se ven expuestas a ser denunciadas por instituciones médicas o personal de salud que no “cumplen con sus obligaciones y no respetan la existente Ley 21.030”, que permite a las mujeres abortar por 3 causales: riesgo de vida de la mujer; inviabilidad del feto; y por violación, que entró en vigor en el país a finales de 2017.

Señaló que estas 3 causales apenas cubren 3 por ciento de las interrupciones de embarazos en el país mientras que –aseguró- el resto (97 por ciento) son realizadas en condiciones inseguras y “con el temor a la penalización y estigmatización de la sociedad”.

“Con esto queremos que Chile se ponga al día porque tenemos una deuda con los Tratados y Acuerdos internaciones que señalan que los Estados deben garantizar que las mujeres no sean criminalizadas por interrumpir sus embarazos de manera voluntaria”, comentó la también encargada de investigación y educación del “Instituto de la mujer” en Chile.

En entrevista por separado, la abogada de la organización “Corporaciones Humanas”, Camila Maturana, declaró que con este proyecto demuestran que las chilenas tienen una Ley que “en vez de proteger su salud y su vida, dispone de sanciones penales a su derecho a decidir”.

Agregó que esperan que el proyecto sea aprobado, se hagan indicaciones para posteriores modificaciones y que al igual que en Argentina éste pueda llegar hasta a las dos Cámaras; no obstante, reiteró que sólo la presentación de éste es un paso significativo para el inicio de un debate que puede cambiar la situación de las mujeres chilenas.

Cabe recordar que este proyecto comenzó a desarrollarse después de la aprobación de la “Ley de Aborto por 3 Causales”-propuesta por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet- pero fue concretado gracias a la inspiración y fuerza que dejó el movimiento feminista argentino con su “Marea Verde” en las organizaciones chilenas.

El proyecto fue elaborado por la organización “Mesa Acción por el Aborto” junto con “Corporación Humanas” y cuenta con el apoyo de 13 diputadas de diversas bancadas, en particular de los partidos “Frente Amplio” y “Nueva Mayoría”.