Piden a Claudia Sheinbaum investigar multihomicidio en Narvarte

La familia y la defensa legal de Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete Avilés, Mile Virgina Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y del fotoperiodista Rubén Espinosa, asesinados en 2015, pidieron a la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronuncie sobre este caso y promueva una investigación que llegue a la verdad.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, la abogada Karla Micheel Salas hizo un llamado a Sheinbaum para que reconozca que el multi-homicidio, ocurrido el pasado 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte, en esta ciudad, es una herida abierta que debe estar en la agenda no solo por el tema de acceso a la justicia de las familias sino porque es un causa cobijada por colectivos de mujeres, defensoras y periodistas.

“Mientras este caso no se resuelva va a permanecer la impunidad y el mensaje es de permisividad. Es importante que este caso, el caso de la Narvarte, sea resuelto y se llegue a la verdad y que se logre una reparación del daño para las víctimas y para la sociedad que se siente agraviada”, expuso la también integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

Hace tres años las cinco personas fueron asesinadas en el departamento del edificio de la colonia Narvarte. Las víctimas presentaban huellas de tortura, estrangulamiento, lesiones con arma punzo cortante, disparos con arma de fuego en la cabeza y una de las víctimas tenia huellas de violencia sexual, lo que para los abogados fue una ejecución.

Aunque a la fecha hay tres acusados, uno que fue sentenciado y dos más que continúan en proceso, para la familia y los abogados de las víctimas no hay claridad de lo sucedido ni de los motivos del crimen, incluso acusan que hubo contaminación de la escena del crimen y manipulación de la investigación, además de contradicciones de los testimonios de los acusados.

En enero de 2017 Abraham Torres Tranqulino fue sentenciado a 315 años de prisión. La coadyuvancia de las víctimas del multi-homicidio impugnó esta sentencia alegando que no se determinó la reparación del daño. Por su parte Daniel Pacheco Gutiérrez y Omar Martínez Zendejas están en la cárcel pero interpusieron apelaciones y después dos amparos contra el auto de formal prisión por lo que aún no tienen sentencia.

A partir de este proceso penal y de una sentencia contra un acusado, expuso el abogado David Peña Rodríguez, queda la duda de cómo se va a construir la narrativa sobre la participación de estas dos personas, ya que las versiones entre ellos son contradictorias.

Daniel Pacheco fue el primer detenido. Él declaró que los tres varones fueron a consumir prostitución a aquel departamento, tuvieron una discusión por droga y asesinaron a las víctimas; sin embargo, esta versión no corresponde con lo que dijo Abraham Torres, quien no mencionó la prostitución pero afirmó que actuó porque Omar Martínez Zendejas lo ordenó, mientras que Omar dijo que él no participó y no estuvo en el lugar de los hechos.

A tres años del crimen, la abogada Salas destacó que el ex jefe de Gobierno y virtual senador de la República, Miguel Ángel Mancera, no dio muestra de voluntad para resolver este caso y si bien hace un año el entonces procurador, Edmundo Garrido se comprometió, hasta ahora no se conoce la verdad del crimen.

Por su parte el abogado David Peña dijo que en este caso se está apostando al olvido y muestra de ello es que hay una falta de investigación seria contra servidores acusados de filtración de información y no se ha concretado la disculpa pública que tiene que realizar la Procuraduría General de Justicia por las violaciones a Derechos Humanos cometidas en este caso.

En opinión del también abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, la autoridad le apuesta al desgaste y cansancio de las familias, porque además se casó con una verdad paralela, donde los testimonios no concuerdan con los movimientos que aparecen en las cámaras de video de la calle, además tampoco se conoce al autor intelectual del multi-homicidio.

El abogado de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM, Héctor Pérez, dijo que a tres años de los hechos no hay una versión clara de lo que sucedió, del número de perpetradores, no se sabe qué fueron a buscar al departamento, por qué se cometió el crimen y sólo hay un sancionado.

Por su parte Indira Alfaro Hernández, madre de Yesenia Quiroz Alfaro, pidió que no se olvide el caso ni que la autoridad hizo mal su trabajo, también pidió que la sociedad ponga un ya basta, que no se calle y que no esperen a que les pase algo similar. “Nos están matando, como mujeres, a nuestros hijos y la gente se está acostumbrado. Aquí seguimos y seguiremos, que haya justicia, cero impunidad y olvido”, dijo.

En el acto también participó el abogado de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, quien recordó que en junio de 2017 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación 04/2017, la cual no se ha cumplido; y la hermana del foto periodista, Patricia Espinoza, quien dijo que continuarán las actividades en memoria de las víctimas. (Anayeli García Martínez)