Aborto en el Senado ¿Y la democracia dónde está?

El pasado 3 de julio comenzó el plenario de comisiones en el Senado argentino para debatir el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Varias periodistas denunciaron que no les permitieron ingresar al recinto a pesar de que venían cubriendo audiencias durante el debate en Diputados.

Entre ellas Laura Salomé Canteros, activista de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que le dijo a Cosecha Roja: “Hubo una discriminación y una elección de quiénes entraban y quiénes no. En el tiempo que estuvimos en la puerta nosotras vimos cómo ingresaban periodistas de medios hegemónicos”, y agregó: “Al debate tenemos que ingresar las periodistas feministas y las de medios populares.”

A esto se le sumó la decisión del Senado de no transmitir en vivo la audiencia. “El Senado tiene un solo canal y está pasando otra cosa, no elige el debate por el derecho al aborto como prioritario. Deberían habilitar otro canal. Me parece que el Senado no está teniendo en cuenta la importancia histórica que está teniendo este debate, está demostrando que no está a la altura”, dijo Laura Salomé.