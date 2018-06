“La ola verde” en Argentina logra despenalización del aborto

Después de un debate de más de 13 horas, el congreso argentino aprobó el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, con lo que ahora queda en manos del Senado su aprobación, la cual se espera, ocurra en agosto próximo.

Esta jornada histórica es resultado del trabajo intenso del movimiento feminista argentino que desde hace varios años trabaja para la despenalización del aborto que en el 2016, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, provocó la muerte de 245 mujeres.

Este proceso fue precedido de dos meses de audiencias públicas en las que se realizaron 15 sesiones y 738 exposiciones de la sociedad civil, que se hicieron escuchar con sus posturas a favor y en contra de la legalización, ante las 4 comisiones del congreso: de Legislación General, Salud, Familia, y Legislación Penal.

Después de la votación, el titular de la Cámara y quien presidió el debate, Emilio Monzó realizó la aclaración de 2 votos que no habían confirmado su decisión, lo que por momentos volvió a generar tensión e incertidumbre entre algunos diputados que se manifestaron a favor; sin embargo, minutos después Monzó declaró que a pesar de los votos no aclarados, el Proyecto de Ley estaba aprobado, por lo que ahora se turnaría al Senado para su discusión y aprobación.

Las y los diputados votaron cada uno de los artículos del Proyecto, iniciando la lectura el diputado de la bancada “Cambiemos”, quien también pronunció el primer discurso de la jornada y lo hizo a favor del proyecto, Daniel Lipovetzky.

El proyecto de IVE contempla la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación y amplía las causales de interrupción del embarazo a malformaciones fetales graves, y el riesgo psíquico o social de la mujer (que se añaden a las que ya existían, por violación, por atentado al pudor cometido sobre una mujer y por peligro a la vida o a la salud).

También se incluyó la objeción de conciencia, la cual sólo será permitida a quienes manifiesten previamente, de manera individual y por escrito, sus razones. Sin embargo, se establece que no podrán invocar la objeción si la vida de la madre corre riesgo y requiere atención médica inmediata.

Se determinó una pena de 3 meses a 1 año a las mujeres o persona que se realice un aborto después de las 14 semanas de gestación, salvo en las causales ya permitidas. Hasta ahora, el Código Penal argentino penaliza de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación de actividades a quienes realizan un aborto con o sin el consentimiento de la madre.

LOGRO DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

El Proyecto de Ley fue resultado de años de trabajo del movimiento feminista argentino, que ha trabajado por concientizar a las mujeres sobre la importancia de la despenalización del aborto.

Aglutinadas en la “Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”, portando como emblema el pañuelo verde y el lema: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, las mujeres evidenciaron las trabas médicas y judiciales que niegan o demoran la posibilidad de llevar a cabo un aborto seguro, por lo que impulsaron una ley clara que pueda ser aplicada de manera uniforme en el país.



En entrevista con Cimacnoticias, la integrante y activista de la “Campaña Nacional”, Victoria Tesoriero mencionó que la mayoría de las y los senadores son conservadores, sin embargo, reiteró, eso no las desanima, ya que después de estos dos días históricos (13 y 14 de junio), donde más de 1 millón de mujeres salieron a gritar “Aborto legal ya, ya, ya” a las calles, son conscientes del apoyo al movimiento y de que éste no parará.

“El derecho al aborto es una larga lucha en nuestro país, pero sin duda vivimos un momento de aceleramiento en torno al apoyo que hemos logrado de la sociedad civil, y de la opinión pública. Ahora nos escuchan, ahora nos ven, no somos una, somos millones”, dijo la activista.

Resaltó que se vivieron momentos de preocupación pues la votación se “vio reñida” y la gran cantidad de información distorsionaba los resultados. Explicó que en este “primer paso histórico” les queda reunirse para planear estrategias de comunicación y organización que les ayuden a afrontar el siguiente desafío, “el Senado es una cámara más difícil. Ahora estamos frente a la Cámara (de diputados) festejando”, expresó Victoria Tesoriero.

LA MAREA VERDE

Como parte de las acciones realizadas para el debate final sobre la despenalización del aborto, de acuerdo con medios de comunicación argentinos, alrededor de 1 millón de mujeres estuvieron en espera de la votación final sobre el Proyecto de Ley mientras participaban o realizaban debates, talleres, charlas, batucadas, conferencias de prensa y activismo en redes sociales.

La Plaza del Congreso fue dividida, por la policía, con vallas en dos mitades durante la madrugada. En el costado norte se ubicaron los militantes a favor del aborto; en el sur, los opositores, y en el medio se instalaron miembros de la policía para impedir el acercamiento entre los grupos.

Sin embargo, se desbordó el verde por las vallas. Jóvenes y adolescentes fueron llegando para sumarse al contingente de apoyo. Ellas emplearon glitter y pinturas en su cuerpo para plasmar sus demandas. En contraste, el color celeste de los grupos antiderechos era minoritario, contó en entrevista con Cimacnoticias, la integrante de la agrupación “Las Rojas”, quien participó en las exposiciones previas al debate, Manuela Castañeira.

Narró que debido a la cantidad de mujeres de todas las generaciones que fueron llegando incluso hasta la madrugada de hoy, no se podía transitar en las avenidas aledañas al Congreso. Ellas hicieron vigilia, algunas más, dijo, durmieron en casas de acampar o en cartones extendidos en el piso, otras se reunieron en “ollas populares” para cocinar, algunas más compartieron sus hombros y piernas como reposadores.

Desde ayer, podían leerse en twitter, frases, mensajes sobre este día histórico para las argentinas: “Acá estamos. Abrazadas, en manada, entre frazadas, fogatas y carpas. Entre bailes para despabilarnos del frío y canciones de agite. Armamos un campamento feminista porque de la Plaza no nos vamos hasta que sea ley”, publicó el colectivo argentino de activistas “Emergente” en su página oficial de Twittter.

En solidaridad con Argentina en su lucha histórica por la vida de las mujeres, organizaciones internacionales y nacionales feministas, civiles, defensoras de Derechos Humanos (DH), y sociedad civil hicieron plantones frente a las embajadas de sus países, compartieron fotos y vídeos en sus redes sociales bajo los hashtag #AbortoLegal, #QueElAbortoSeaLey, #HaganHistoria, #13JAbortoLegal, entre otros, en apoyo a la vigilia masiva que inició a tempranas horas del 13 de junio y duró hasta la tarde de este día.

El día de hoy, a partir de las 9 de la mañana (horario de Argentina), las argentinas festejaron la aprobación del Proyecto entre lágrimas y abrazos, y se colocaron frente al Congreso para una vez más gritar algunas de sus consignas “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, “Es mi cuerpo, yo decido”, “No es aborto sí, aborto no, es aborto legal o clandestino” y agitar sus pañuelos.

El festejo se extendió hasta las redes sociales, donde organizaciones, colectivos, y el movimiento internacional de mujeres, han celebrado este gran logro de las argentinas que salvará la vida de miles de mujeres y que han agitado el ya famoso pañuelo verde. (Aline Espinosa Gutierrez)