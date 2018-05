Inspiring Girls México, fundación que fortalece a mujeres desde jóvenes

México, 25 May (Notimex).- La directora de la fundación Inspiring Girls México, Magda Coss, explicó que esta iniciativa pretende, entre otras cosas, fortalecer a las mujeres desde jóvenes para que tengan acceso a oportunidades laborales y educativas equitativas.

Detalló que es parte de una organización internacional fundada en el Reino Unido por Miriam González en 2013, y que a la fecha opera en Inglaterra, España, Italia, Serbia, Zambia y Chile, entre otros países; en marzo de este año iniciaron operaciones en México con el propósito de lograr una transformación cultural que derive en más desarrollo económico y cultural de las mujeres.

Explicó que los estereotipos de género dañan el futuro de las niñas, debido a que desde temprana edad se perciben como insuficientes, por esa razón se apoyan con mujeres destacas en diversos ámbitos que dan charlas a las chicas.

Esa es la razón por la que, después del recreo, un grupo de niñas de secundaria, con cabellos y uniformes desordenados, ingresan a una de las aulas de su escuela. Ellas apenas son conscientes de los derechos que han ganado las mujeres a lo largo de la historia, y que sus bisabuelas no podían soñar siquiera con ejercer una profesión.

En este caso, la invitada fue la conductora del programa televisivo La Dichosa Palabra, Laura García, quien ante poco más de 50 estudiantes contó la historia de cómo soñó con un futuro lleno de palabras que le quedara a la medida sin importar su género.

La ponente subrayó la importancia de que las mujeres decidan sus futuros profesionales por elección y de eliminar los estereotipos de género que les impiden crecer; añadió que de lo que se trata es de ser competitivas y vencer los miedos al enfrentarlos.

“Hay un montón de libros que pueden contar historias llenas de inspiración, y aun cuando están de moda las zagas, me gustaría que incluyeran historias que tengan que ver con mujeres que han llegado lejos, porque a nosotras nos han educado con el príncipe y la princesa, pero nadie nos ha contado lo que pasa después de que se casan y llegan a casa”, expresó.

Durante la charla, de poco más de media hora, en la que mantuvo a las adolescentes como hipnotizadas, destacó que las mujeres tienen cualidades poderosas, y lo importante es vivirlas como fortaleza.

“Que no les paralice nada de lo que les diga alguien que no pueden hacer, que no les paralice nada de lo que ustedes crean que no pueden hacer y, sobre todo, tengan ilusiones para seguir yendo hacia adelante”, enfatizó.

En entrevista con Notimex, Magda Coss, explicó que los estereotipos de género dañan el futuro de las niñas debido a que desde temprana edad se perciben como insuficientes, y desde el principio saben que deberán esforzarse más, por lo que eligen carreras profesionales que no son tan bien remuneradas, además, al ingresar al mercado laboral perciben menos ingresos que los hombres por el mismo trabajo.

“Esto sucede porque muchas veces las mujeres no nos sentimos capaces para aplicar a una posición, y no aplicamos si no cumplimos al 100 por ciento los requisitos. Pocas mujeres se atreven a contender por una posición muy bien remunerada porque la mayoría siente que no lo va a lograr”, detalló.

También temen no poder compaginarlo con la maternidad u otras actividades, generalmente todo el trabajo del hogar recae sobre las mujeres, y por lo general cuesta mucho más trabajo hacerlo compatible con una profesión remunerada en posiciones altas de dirección, explicó.

Coss añadió que la iniciativa conjunta el trabajo de muchas mujeres que buscan emprender acciones de consciencia por las generaciones venideras, y muchas de ellas han destacado en ámbitos eminentemente masculinos.

Al respecto, señaló que los estereotipos de género no sólo impiden el acceso a las mujeres a mejores oportunidades educativas y laborales, sino que además limitan a los hombres a la expresión de nuevas masculinidades.

De lo que se trata es de trabajar de cerca con las mujeres más jóvenes que asisten a la secundaria para llevar referentes de mujeres que han trascendido las barreras de género e inspirar a las nuevas generaciones, además de llevar talleres de sensibilización a docentes que perpetúan estereotipos de género sin saberlo.

Abundó que entre algunas de las embajadoras que asisten a centros educativos para compartir sus experiencias, destacan la comunicóloga Laura García, la actriz Regina Orozco y la conductora Mónica Garza, por mencionar algunas.

“Se trata de compartir el conocimiento con las nuevas generaciones y que las niñas tengan otros referentes que posiblemente muchas no tuvimos, ya se van abriendo oportunidades paro que veas mujeres en todos los campos, en la ciencia, en la ingeniería, lo que abre la posibilidad a que más niñas se quieran dedicar a rubros más diversos”, expresó.