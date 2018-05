Exponen ante CEDAW situación de feminicidio en Morelos

Por medio de un “informe sombra” la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos expuso ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que en dicha entidad se cometieron mil 7 casos de feminicidio del año 2000 al 31 de enero de 2018

De cara a la novena evaluación de México ante el Comité de CEDAW (organismo de Naciones Unidas que evalúa a los Estados miembros en materia de los derechos de las mujeres), a celebrarse en julio de 2018, la Comisión Independiente de Morelos difundió en un comunicado que entregó un informe al Comité de expertas con el objetivo de visibilizar la situación del feminicidio en este estado.

Esta organización civil que se ha dedicado a documentar los casos de feminicidio en Morelos y fue peticionaria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad (decretada el 10 de agosto de 2015 en ocho municipios) informó al Comité CEDAW que a pesar de alta cifra de asesinatos de mujeres que han documentado, únicamente conocen se han emitido 139 sentencias por este delito según datos que les brindó el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, no obstante, desconocen en qué años ya que no se les especificó.

Es una constante la falta de información y transparencia sobre la violencia de género en Morelos, describió la organización en su reporte alternativo dirigido a CEDAW y lo ejemplificó con un dato: en enero de 2017 el gobierno estatal junto al Instituto de la Mujer de Morelos instaló el “Banco estatal de datos e información sobre casos de violencia de género”.

Esta base estadística es alimentada por las instituciones estatales, la Fiscalía de Justicia, el Instituto de las Mujeres local, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Poder Ejecutivo, el Servicio de Salud y el Tribunal de Justicia, pero estas dependencias señaladas son las únicas a las que se les permite acceder a la información que ellas mismas generan, impidiendo el acceso público.

La CIDH de Morelos denunció ante la CEDAW que este obstáculo no permite realizar un monitoreo adecuado de las tendencias de la violencia contra las mujeres en Morelos y señalaron que hasta el momento no han accedido a la información del Banco Estatal por lo que no saben si ya está en funcionamiento o no.

También, la organización civil morelense expuso el trabajo que ha realizado la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos en los casos de feminicidio, de acuerdo con información de esta institución, hasta julio de 2017 solo había pagado la reparación del daño a una víctima a través del fideicomiso público llamado “Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de Morelos”; y proporcionó gastos funerarios a 5 víctimas de feminicidio y 4 mujeres víctimas de homicidio.

La Comisión Independiente refirió que estas bajas cifras en reparación del daño para las víctimas de feminicidio puede atribuirse a la burocracia dentro de la Comisión Ejecutiva para Víctimas de Morelos, ya que les requieren demasiada información y los procedimientos para evaluar si son acreedores al apoyo son tardados y pocos transparentes.

En este sentido la organización civil sentenció que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado no cumple con su función y agregó que el mayor gasto se va en pagos de salarios de quienes ahí laboran y en otros rubros distintos a los objetivos para los cuales fue creada, sin especificar cuáles.

Respecto a la Alerta de Género la agrupación manifestó al Comité de CEDAW que no es suficiente que este mecanismo de protección a la población femenina se activara únicamente en 8 de los 33 municipios de Morelos (Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec) ya que en otros han documento hechos de violencia feminicida.

A más de dos años de vigencia de la Alerta la organización recordó que han sido los únicos en realizar informes de seguimiento sobre los resultados de la AVG, mientras el gobierno estatal estado ausente en este rubro al no contar con un protocolo de seguimiento o evaluación.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos describió a Naciones Unidas que estas fallas en la aplicación de la AVG no sólo curren en esta entidad si no en todo el país, debido a los vacíos que existen en reglamento del mecanismo, ya que si bien fija los requisitos para solicitarla y aprobarla, no así para su conclusión y seguimiento.

Cabe recordar que previó a la evaluación final de México que se tiene prevista del 2 al 20 de julio, las expertas de este órgano internacional han requerido información al Estado sobre el instrumento de Alerta de Género y los resultados que este ha dejado, a lo cual las autoridades no pudieron responder, pues dijeron, “no cuentan con un mecanismo que mida el impacto de la AVG”.