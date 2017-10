“Parece un mal sueño del que no puedo despertar”: Milagro Sala

La noticia ocupa desde el sábado portadas en Argentina y desde el exterior también, mientras varias organizaciones internacionales rechazan el traslado otra vez a prisión de la argentina Milagro Sala.

Parece un mal sueño del que no puedo despertar, escribió en una nota difundida en twitter por la agrupación barrial Tupac Amaru la lideresa social, cuyo caso ha repercutido dentro del país desde enero de 2016, cuando fue aprehendida.

La víspera, Sala, quien el 31 de agosto pasado había sido enviada a prisión domiciliaria rodeada de medidas de seguridad, fue llevada nuevamente a la cárcel de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy, “por la fuerza y sin notificación previa”, denunciaron la Tupac y su defensa.

“Compañeros, una vez más me atropellaron mi dignidad, violaron mis derechos. Qué injusto es que en Jujuy no exista la justicia verdadera ni la democracia”, escribió de su puño y letra en una nota la también parlamentaria del Parlasur y agregó:

“Cómo me gustaría que alguien pudiera ponerle freno a este atropello que vivo, parece un mal sueño del que no puedo despertar, les pido que no dejen que esto se repita con ningún argentino”.