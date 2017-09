México: “Mujeres Todas” vigilará que se cumpla ley de paridad

Yucatán, México, 25 Sep 2017.- Con el objetivo de promover, coadyuvar, proteger y defender la aplicación del principio de paridad en Yucatán durante las próximas elecciones, mujeres de diferentes partidos políticos, académicas y activistas conformaron el colectivo “Mujeres Todas”.

En conferencia de prensa ofrecida el miércoles 20, indicaron que de acuerdo a lo establecido en la Constitución del Estado, cada partido político deberá presentar 832 candidatas entre propietarias y suplentes para diputaciones federales, locales, presidencias municipales y regidurías.

Señalaron que, en el caso de las candidaturas que presentan números impares, habrá un número mayor de candidatas, el cual deberá compensar el rezago histórico de las mujeres en los puestos públicos, de acuerdo con las resoluciones tomadas en la Sala Superior Electoral.

“A nosotras nos importa muchísimo que las mujeres yucatecas que militan en partidos políticos y que están interesadas en la política, sepan, conozcan que tienen el derecho a participar en condiciones de paridad con los hombres en las candidaturas”, dijo Sauri Riancho, exgobernadora que lidera la agrupación.

Es por ello que “Mujeres Todas” hace una primera llamada a todas aquellas interesadas en participar como candidatas en este proceso electoral a manifestar de manera escrita su aspiración electoral ante la dirigencia de su partido.

Entre sus principales líneas de acción, constarán que los órganos electorales y los partidos políticos cumplan con la puntual difusión de los derechos implícitos en la paridad electoral; vigilarán que los derechos políticos establecidos en la ley de paridad se cumplan en todo el proceso electoral; y asesorarán y acompañarán a las mujeres víctimas de violencia política que lo requieran.

Respecto a esto último, Sauri Riancho comentó que los obstáculos legales no son los únicos a los que se enfrentan las mujeres, sino que existen otro tipo de impedimentos, que provienen desde sus propios partidos políticos.

“Uno de ellos es que al interior de los partidos políticos se ha tendido a decir que no hay mujeres y se olvidan que todos los partidos políticos tienen registrado ante el IEPAC (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana) su padrón de militantes, de las cuales más de la mitad son mujeres”.

En este sentido declaró que es obligación del órgano electoral que las candidaturas no sean sesgadas, y que haya una proporción adecuada en ellas, por lo que el colectivo estará atento a las publicaciones del Instituto.

“Mujeres Todas” también hacen un llamado a los partidos políticos y autoridades electorales a contribuir de manera transparente y a cumplir con los lineamientos establecidos con esta ley.

“Somos mujeres que nos hemos distinguido por conocer nuestros derechos, defenderlos e impactar con nuestras opiniones o con nuestras acciones en ciertos ámbitos de la sociedad, a todas nos une el deseo de apoyar y respaldar a las mujeres en todas sus acciones y en este punto especialmente con la participación electoral”, declararon.

La agrupación está encabezada por la ex gobernadora Dulce María Sauri Riancho, la doctora investigadora de la UADY, Gina Villagómez Valdés, la ex delegada del CDI Diana Canto Moreno, María Eugenia Núñez Zapata, la empresaria Rita Farjat Vázquez, y la ex diputada Marbella Casanova, entre otras. (Lorena Castellanos Rincón)