México: Marcha en la capital para exigir justicia para Mara

Cd. de México, 19 Sep 2017.- Organizaciones feministas y la población en general marcharon para exigir justicia por la muerte de Mara Castilla.

La cita fue a las 12 de la tarde del 17 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México y marcharon hasta las oficinas de la Procuraduría General de Justicia.

Más de 5.000 personas nutrieron el contingente, avanzando primero por la calle 5 de Mayo para integrarse a la Av. Juárez, y finalmente continuar por Paseo de la Reforma hasta su destino final en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), en un recorrido de casi un kilómetro de distancia.

La marcha estuvo integrada por agrupaciones como la Colectiva Diversa Lesbofeminista, Pan y Rosas, y la Colectiva Feminista de la Facultad de Ciencias Políticas, por mencionar algunos.El contingente avanzó con cánticos que exigían justicia.

Gritaban consignas como “Vivas se las llevaron, vivas las queremos”.

“Van a volver, las balas de disparaste van a volver, las mujeres que tú mataste no morirán”, “Porque no, que te dije que no, mi cuerpo es mío solo mío…”, “Venimos llegando y el macho está temblando”.

Hasta el momento de esta nota, se encontraban sobre Reforma a la altura de la Glorieta de Cuauhtémoc. La batucada y las consignas no cesaron durante todo el recorrido, que fue resguardado por elementos de Seguridad Pública de la CDMX.

En redes sociales se difunden estas movilizaciones con hashtags #VivasNosQueremos #simematan #FeminicidioEmergenciaNacional, #NiUnaMenos #TodasALasCallesVSTodasLasViolencias #JusticiaparaMara