“La niña de Neza” galardonado con el premio Rostros de la Discriminación

Con la exigencia de justicia para los casos de las y los periodistas asesinados y desaparecidos, colegas del gremio de diversos medios recibieron la tarde de ayer el “Premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo”, del que Cimacnoticias obtuvo el tercer lugar en la categoría de fotografía con el trabajo “La niña de Neza” del fotoperiodista César Martínez López.

Durante la XIII edición realizada en el Club de Periodistas, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc, reconoció la labor de las y los periodistas quienes a través de su profesión, ayudan a exhibir la discriminación.

Agregó que los trabajos muestran los obstáculos que la mayoría de la población continúa teniendo para ejercer sus derechos y lamentó que la discriminación siga siendo un tema arraigado en la cultura mexicana.

Para esta edición se recibieron 249 trabajos, 85 por ciento más que en 2016, y participaron periodistas de 12 entidades federativas en las categorías de texto periodístico, fotografía, radio y multimedia.

Los temas galardonados fueron desaparición forzada, feminicidio, violencia sexual, trabajadoras del hogar, migración, comunidad trans, personas en situación de calle y afrodescendientes.

Las personas ganadoras en la XIII edición del Premio Rostros de la Discriminación fueron en la categoría de texto: Francisco Javier Rodríguez Lozano, con el trabajo “Soy la durangueña y no soy delincuente”, publicado en Vanguardia, en Coahuila de Zaragoza.

Guillermo Rivera Vázquez, con el trabajo “Morir en los pantanos del MP”, publicado en Newsweek en español. Surya Ismena Palacios Rodríguez, con “Legado Africano”, publicado en la Revista Cambio.

En la categoría de Fotografía César Martínez López, con el trabajo “La niña de Neza”, publicado en Cimacnoticias; Luis Felipe Cortés Zuzunaga, con “La muerte del rarámuri ecologista” y

Eduardo Loza Vázquez, con “Circo, maroma y clase”, publicado en La Capital.

LA NIÑA DE NEZA

En un lote baldío de la colonia Las Virgencitas, en el Estado de México, fue encontrado el cuerpo sin vida de una niña de 5 años de edad, el sábado 18 de marzo de este año.

Como no fue reconocida, permaneció varios días en el Semefo de Tlalnepantla y después sería trasladada a la fosa común, por lo que organizaciones civiles y vecinas de la colonia donde fue hallada se pronunciaron para exigir que no fuera llevada a la fosa y se les informara si lograban la identificación, así como que fuera llevada a un panteón.

Vecinas de la colonia hicieron un altar para la niña, donde colocaron flores, veladoras, muñecos de peluche para recordar la violencia que no cesa en la entidad y que ahora cobra la vida de niñas.

OTRAS CATEGORÍAS

En radio, Lucano Romero Cárcamo, con el trabajo “Tito”, transmitido en XHFJ Radio Teziutlán 95.1 FM, en Puebla; Mariana Martínez Estens, con “Haitianos en Tijuana”, en Así como suena, en Baja California; Raúl Silva De la Mora, con “Cantos desde el Guamúchil-Rosa Salazar”, transmitido por el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en Morelos.

En Multimedia Valeria Nohemí Durán Villanueva, con “Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios”, publicado en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, CONNECTAS, en alianza con Aristegui Noticias; Prometeo Jorge Rodríguez Lucero, con el trabajo “Sin refugio para las trans”, publicado y transmitido en Animal político, W Radio y Revista Factum de El Salvador y Viétnika Batres Guadarrama, con el trabajo “Violencia sexual en la UNAM, lo que no se ve no se ataca”, publicado en Emeequis en línea.

Se dieron tres menciones honoríficas en las categorías de:

fotografía para Alejandro Ariel Silva Zamora, con el trabajo “Desapariciones”, publicado en el periódico Portavoz, en Chiapas y en la categoría de texto a Claudia Ivonne Altamirano Amezcua, con “Trabajadoras del hogar, sin reconocimiento ni derechos en México”, publicado en Animal Político.

En la categoría de Radio Olivia Zerón Tena, tuvo mención honorífica con “Mujeres manos a la obra en el mundo de la construcción”, transmitido en Así como suena.

El Premio Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” 2017 fue co-convocado por el Conapred; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; la Fundación “Gilberto Rincón Gallardo”; la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX); la Cátedra UNESCO “Igualdad y No Discriminación” de la Universidad de Guadalajara; el Instituto Nacional Electoral; el Instituto Mexicano de la Radio; la Universidad Iberoamericana Santa Fe y El Colegio de la Frontera Norte.

(Lourdes Godínez Leal)