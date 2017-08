Argentina: La infancia y la adolescencia serán ejes de congreso mundial

Buenos Aires, agosto (SEMlac).- La historia de la niñez ha sido una tragedia, nunca han importado porque no se trata de sujetos públicos, reflexiona Sonia Almada cuando se le pregunta cuál fue el disparador para organizar el Primer Congreso Mundial “Violencias” hacia la Infancia y la Adolescencia, que se realizará esta semana en Buenos Aires.

“En los últimos años la crueldad sobre la niñez y la adolescencia ha aumentado severamente. Observamos un gran desinterés por la infancia y por eso queremos hacer un llamado de atención para crear políticas públicas para la contención, protección, apoyo de niños, niñas y adolescentes”, refiere a Almada a SEMlac.

El Congreso se realizará durante los días 24 y 25 de agosto, reunirá a líderes humanitarios, sociales, académicos, religiosos y representantes de organismos internacionales y su propósito es debatir y colocar en la agenda pública los diferentes padecimientos que sufren la infancia y la adolescencia y sus consecuencias.

Almada es la presidenta de la Asociación Aralma, Centro de Asistencia, Investigación y Formación en Infancia y Adolescencia y Familias, y junto a la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, organiza el mencionado encuentro.

La presidenta de Aralma se refiere a las asimetrías naturalizadas históricamente y que solo son violencias contra la niñez.

Es por eso, que Almada considera urgente “resignificar el concepto de infancia, que no sea un lugar destinado para que las personas adultas hagan los que deseen. Es necesario que los menores no sean propiedades de adultos, sino que sean de sí mismos.

Por eso desde Aralma, hemos lanzado la campaña: “La voz de l@s Chic@s” porque sus deseos y sus derechos deben ser escuchados.”

Desde los inicios de la humanidad la niñez ha sido receptáculo de múltiples malos tratos, pero “últimamente se le está utilizando de manera muy cruel, por ejemplo en conflictos armados. También hay miles de ellos en situación de tránsito y sin compañía en el mundo y la situación de vulnerabilidad lleva a que se les explote de diferentes maneras. Además, en Latinoamérica las carencias y la marginalidad son cada vez más atroces y desde los estados no hay ningún tipo de respuesta”, explica a SEMlac la presidenta de Aralma.

Las violencias contra la infancia están en todas partes, pero están naturalizadas. En este sentido, la utilización de menores tanto para la venta de un producto como para mensajes políticos son un claro ejemplo de la modernidad, pero esa exposición es “una atrocidad”, como lo califica Almada.

“El menor no puede decir que no, porque no tiene con qué decirlo”, refiere Almada para luego enfocar en todos los derechos que cada adulto defiende como inalienables a su humanidad y lo grafica en una frase “se sabe que a los adultos no se les puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, a la infancia se los puede mostrar en propaganda políticas y en las publicidades, incluso mostrando sus cuerpos desnudos”.

“El cambio cultural se abre desde el debate. Pensar cómo se trata a la infancia: por qué se la utiliza, por qué tiene en la sociedad un lugar de “resto” (que se puede abandonar, pegar, humillar). Es un cambio que empieza por uno mismo y ponernos en el lugar de ellos. Es necesario abrir el debate y preguntarnos, por ejemplo: ¿qué pasaría si a nosotros como adultos, por cada error en nuestros trabajos nuestros jefes nos golpean”? Es impensable porque somos adultos, pero no es inconcebible una situación similar para menores porque son pensados como propiedad de adultos”, concluye Almada.