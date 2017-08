Dominicana: Ministerio público señala culpable a exfiscal por acoso sexual

Santo Domingo, agosto (SEMlac).- La sociedad dominicana conoció que el Consejo Disciplinario del Ministerio Público declaró responsable al extitular de la Procuraduría Fiscal de Samaná, Robert Justo Bobadilla, acusado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de varias empleadas y usuarias de esa dependencia, de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones, y ordenó su inhabilitación para prestar servicios dentro de dicha institución y por un período de cinco años en cualquier entidad pública del Estado.

El proceso tuvo lugar en la Corte de San Francisco de Macorís, capital de la provincia Duarte, ubicada al nordeste del país, a unos 135 kilómetros de la capital, desde media mañana del pasado lunes primero de agosto, hasta concluir en horas de la noche del martes.

Tras su destitución, el exmiembro del Ministerio Público perdió la jurisdicción privilegiada, por lo que se determinó que fuera juzgado en otra jurisdicción que no fuera Samaná, en este caso San Francisco de Macorís, por los graves hechos denunciados.

La abogada Evelin Peña había denunciado que el proceso de inspectoría que la Procuraduría General de la República llevaba a cabo contra el suspendido fiscal de Samaná fue aplazado en 13 ocasiones consecutivas, desde 2016 hasta la fecha, y que pese a dicha suspensión de su cargo, adoptada luego de que el consejo disciplinario aceptara la solicitud hecha por dicha inspectoría, Justo Bobadilla disfrutaba de salario, hecho que consideraba improcedente.

Procuraduría responde

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, informó mediante un comunicado de prensa que se sentía “complacido con la decisión” y que “no tolerará que ningún integrante del Ministerio Público incurra en conductas al margen de la ética y la ley, con actitudes que atenten contra la dignidad de ese organismo y de las mujeres”.

En el propio documento se recuerda que luego de 14 reenvíos, “hechos a solicitud del exfiscal para dilatar el proceso y luego reclamar la prescripción hoy, a más de un año de haberse iniciado, el Ministerio Público pudo presentar conclusión en esta fase de primera instancia que conoció el Consejo Disciplinario.

¡Conmigo no!

SEMlac monitoreó los programas radiales y televisivos de la televisión nacional, a fin de constatar el rechazo de hombres y mujeres ante la actitud del exfiscal, calificado de “predador” no solo por sus víctimas, sino por quienes alzan su voz y por medio de las redes sociales y otras vías en las que expresan su repudio por tales actos.

Evelyn Peña, una de las víctimas, refirió en entrevista concedida al programa televisivo Enfoque Matinal, las múltiples zozobras que debieron sufrir ella y sus compañeras acosadas.

“Fingíamos que estábamos bien; pero el ambiente era hostil y nos sentíamos muy mal. Fueron días muy difíciles y por eso estoy aquí, para hablar no solo en mi nombre y de las otras mujeres que sufrieron conmigo estas violaciones, sino por todas las que padecen de acoso y no saben cómo defenderse. La violencia contra la mujer nos hace más fuerte. ¡Conmigo no!, es lo que tenemos que decir”.