República Dominicana: Profundos estigmas y deudas con la niñez

Santo Domingo, julio (SEMlac).- República Dominicana está considerada entre las naciones que peor trata a niñas y niños, con el sitio 120 de un total de 172 países donde los menores son afectados por muertes, matrimonios, trabajo, maternidad, malnutrición, violencia y la carencia de educación.

Así lo aseguró la directora ejecutiva de Save the Children aquí, Alba Rodríguez, al ofrecer el pasado martes 25 los resultados de la investigación titulada En deuda con la niñez.

“Sin duda nos encontramos en deuda con nuestros niños, ya que miles de ellos enfrentan un conjunto de peligros que les impide vivir plenamente su niñez”, expresó Rodríguez, y el multimedios DominicanosHoy se hizo eco de los alarmantes datos enunciados por la especialista.

Por ejemplo, la nación se encuentra entre los 10 países con la tasa más alta de homicidios infantiles: un total de 118 muertes por cada 100.000 habitantes entre cero a 19 años.

Además, la tasa de mortalidad por debajo de los cinco años refleja 30,9 muertes por cada 1.000 nacidos vivos; así como un 12,8 por ciento de los menores se encuentra en situación de trabajo infantil y la natalidad de adolescentes es de 97,3 partos por cada 1.000, en edades de 15 a 19 años.

A estas cifras se añade que 7,1 por ciento de los niños y niñas tienen retraso del crecimiento por malnutrición; el 14,6 por ciento de los infantes en edad de educación primaria y secundaria no va a la escuela y Save the Children demuestra con este informe que América Latina registra la tasa más alta de homicidios infantiles del mundo. Según dicha organización no gubernamental con sede en Londres, “uno de cada tres ocurre en esta región”.

Causas, metas y vulnerabilidad infantil

Este documento de Save the Children, “En deuda con la niñez”, diagnostica que la violencia, maternidad adolescente y desigualdad social y económica son las principales causas que impiden a millones de niños y niñas de América Latina y el Caribe disfrutar plenamente su infancia.

La investigación subraya que la tasa de natalidad entre las adolescentes de esta parte del hemisferio es la segunda más alta después de África. República Dominicana, Nicaragua, Guyana y Guatemala son los países con la tasa más elevada.

Ante la interrogante de ¿qué es la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?, la respuesta se halla en la decisión de los líderes del mundo, quienes acordaron en 2015, para 2030, 17 objetivos interdependientes y 169 metas asociadas para orientar el desarrollo mundial.

Dicha meta precisa: “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

Si se tiene en cuenta que “la pobreza y la falta de oportunidades son los principales factores de la esclavitud moderna”, tal y como titula el periódico Metro este 27 de julio en un reportaje, especifica que “realizar trabajos sexuales, pedir limosnas en las calles, obligar a niños a trabajar, son algunas de las manifestaciones más frecuentes de la llamada esclavitud de los últimos tiempos en la que viven más de 45 millones de personas”.

República Dominicana descuella como escenario de turismo sexual, donde niñas y niños son los más vulnerables, con el puesto número ocho, posición que comparte con Haití, con el mismo índice de personas sometidas a tales condiciones.

“El apartado de República Dominicana resalta que las playas de arena blanca atraen a alrededor de cinco millones de turistas al año, pero comenta que desafortunadamente, esto ha ido acompañado de patrones claros de trabajo sexual infantil en lugares turísticos, tales como playas, parques, bares y discotecas”, formula el texto y agrega:

“Los extranjeros representan entre el 23 y el 25 por ciento de los clientes que participan en la explotación comercial sexual de los menores, lo que indica (…) que uno de cada cuatro afectados es menor de edad”.

Desconocen sus derechos

Andrew Forrest, presidente de Walk Free Foundation, opinó en comunicado de prensa, emitido el pasado 17 de marzo en Ginebra, que “los líderes mundiales necesitan hacer que el mundo de los negocios se preocupe por el problema…”

Forrest mencionó la labor conjunta que desarrollan con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “para investigar la magnitud de la esclavitud moderna en todo el mundo. Ambas organizaciones elaborarán conjuntamente una estimación única de la esclavitud moderna, a partir de la cual pueden ser evaluados los progresos hacia el logro de la Meta 8.7 de los ODS”.

Por su parte, Guy Ryder, director general de la OIT, declaró que “esta estimación implica una importante labor de investigación, esencial para que las políticas, las intervenciones y los recursos sean dirigidos efectivamente hacia la lucha contra la esclavitud moderna. La OIT, la Walk Free Foundation, y otros socios de la Alianza 8.7 están alineados en nuestro objetivo de alcanzar la Meta 8.7”, dijo.

Forrest aseveró, además, que están “trabajando para alcanzar un propósito común: comprender la magnitud de la esclavitud moderna, a fin de garantizar que los gobiernos, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil de todo el mundo dispongan de la información necesaria para poner fin a la esclavitud de una vez por todas”.

De manera que cada Gobierno tiene en sus manos la obligación de hacer cumplir estos pronunciamientos que amparan a la niñez, la adolescencia y los jóvenes.

Desde el 14 al 16 de noviembre próximo, será presentado en Buenos Aires, Argentina, la Estimación Mundial sobre Trabajo Infantil 2017, en la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, en el marco de la Meta 8.7.

Esperemos que República Dominicana erradique de sus estadísticas estos estigmas que no acaban de abolirse, en una sociedad que merece ver crecer a sus hijos e hijas con el reconocimiento absoluto de sus derechos universales. (Mercedes Alonso Romero)