México: Denuncian impunidad frente a crímenes de periodistas y mujeres

Querétaro, México, abril (SEMlac).- En el marco de la reunión del Frente Feminista Nacional, la periodista Sara Lovera López quien recibió el reconocimiento Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, aseguró que en tanto persista la impunidad, no habrá ley ni mecanismo que pare los asesinatos a periodistas y a mujeres.

En entrevista para el portal Códice Informativo, señaló que en la actualidad y en particular en México es peligroso ser periodista ya que hay diversos poderes que buscan la cooptación de la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Ninguna ley, ningún mecanismo de protección, ninguna comisión en la cámara de diputados puede servir frente a algo que es semejante a lo que pasa en los asesinatos de mujeres, el tema es la impunidad, no hay ministerios públicos, no hay jueces, no hay un aparato de justicia que sea funcional al tamaño de violencia que estamos viviendo en todos los sentidos”.

La periodista, quien también funge como administradora de la Casa de Protección a periodistas en la Ciudad de México, expresó que ante la violencia que existe hacia las mujeres, los medios de comunicación tienen responsabilidad en la forma en que se emite la información para cambiar los paradigmas y las perspectivas de género en la redacción de notas informativas.

“Hay que hablar de feminicidio, no podemos ocultarlo, pero tenemos que hablar de las otras violencias, tenemos que hablar con un lenguaje más respetuoso para hombres y para mujeres y tenemos que ayudar a cambiar la mentalidad, si seguimos pensando que las mujeres somos objeto de placer, objeto de que nos obedezcan, si seguimos reafirmando que los hombres son nuestros dueños, lo hacemos a veces de manera inconsciente, no vamos avanzar, tenemos 30 años capacitando periodistas hablando de género y de feminismo y no han cambiado las cosas”.